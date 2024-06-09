Военные Израиля освободили четырех заложников в Газе

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Власти палестинского анклава заявили о гибели 210 жителей Газы в ходе операции, передает Kazpravda.kz

Фото: Ilia Yefimovich/picture alliance via Getty Images

Армия обороны Израиля объявила, что сумела освободить в секторе Газа четырех заложников, включая выходца из России, сообщает Интерфакс со ссылкой на The Times of Israel.

Это Ноа Аргамани, Альмог Меир, Шломи Зив и Андрей Козлов.

Их обнаружили в ходе операции военных спецподразделений в районе лагеря для палестинских перемещенных лиц Нусейрат.

По первым данным, состояние здоровья заложников не вызывает опасений. Их доставили на медосмотр в больницу.

Заложники находились в секторе Газа с октября 2023 года. Их захватили на юге Израиля бойцы палестинских военизированных группировок.

Между тем, как сообщает агентство EFE со ссылкой на власти палестинского анклава, не менее 210 мирных жителей погибли в секторе Газа во время субботней операции израильской армии по освобождению группы заложников.

Согласно утверждениям палестинской стороны, еще 400 жителей Газы получили ранения.

#Израиль #Палестина #заложники #ХАМАС #сектор Газа

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