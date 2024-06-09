«Мы никогда не сталкивались с такими огромными площадями распространения саранчи» - вице-премьер

Правительство, Сельское хозяйство
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По мнению Серика Жумангарина, возможные последствия распространения вредителя недооценены, передает Kazpravda.kz

Фото: СЭС Москвы

«Мы никогда ранее не сталкивались с такими огромными площадями распространения саранчи, как в этом году. И все мы недооцениваем возможные последствия ее распространения. Поручаю комитету госинспекции МСХ немедленно завершить все процедурные вопросы и направить всю необходимую технику в регионы, где она нужна», — сказал на заседании центрального оперштаба по противодействию распространению саранчи вице-премьер Серик Жумангарин.

«В горячую пору переходим на заседания штаба два раза в неделю», - подчеркнул он.

В настоящее время обработку дополнительных земельных участков от саранчи проводят в Туркестанской области. Помимо обработанных 260 тыс. гектаров, в регионе выявлены еще участки распространения более чем на 50 тыс. га.

Дополнительную обработку проводят в городе Арысь, Сарыагашском, Келесском, Ордабасинском и Шардаринском районах Туркестанской области.

По информации акимата Туркестанской области, обработка ведется с помощью 70 единиц наземной техники, плюс дополнительно прибыли 4 самолета. В данное время вся необходимая техника сконцентрирована вокруг посевов овощебахчевых культур. На сегодняшний день повреждений посевов не допущено.

В Айтекебийском районе Актюбинской области началось отрождение саранчи. Техника для обработки наготове. В целом в регионе химобработка уже проведена на 281 тыс. га земель в 12 районах с использованием 76 единиц техники. Для обследования и выявления мест отрождения саранчи привлечено около 600 человек. Это сотрудники фитосанитарной инспекции, акимата и временные работники. Для усиления работы в период активного отрождения саранчи акимату необходимо еще 14 единиц техники.

В Костанайской области химическая обработка проведена на площади 29,4 тыс. га в пяти районах области. Для мониторинга и выявления мест отрождения привлечено 129 обследователей и 326 временных работников. Наготове 72 единицы техники. Работа по борьбе с саранчой проводится совместно с фермерами.

#сельское хозяйство #саранча #обработка земель

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«Мы никогда не сталкивались с такими огромными площадями распространения саранчи» - вице-премьер
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