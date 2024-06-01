Казахстанские десантники удостоены нагрудного знака «Доблесть и мастерство» в Белоруссии

Армия
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На белорусском полигоне «Лосвидо» состоялось награждение участников элитных профессиональных испытаний, передает Kazpravda.kz

Фото: Минобороны РК

Из 98 участников, изъявивших желание пройти испытание, до финала добрались только 28. В их числе три девушки и пятеро военнослужащих Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Республики Казахстан.

Награждение проводил командующий Силами специальных операций Вооруженных сил Республики Беларусь генерал-майор Вадим Денисенко. Он отметил, что в этом году участники испытаний показали небывалый результат, который является показателем качественной подготовки и мужества.

«Наши друзья из Казахстана продемонстрировали высочайшую физическую подготовку и стойкость, за что были по достоинству оценены. Пять финалистов – это высокий уровень. Так держать!» – обратился к казахстанским десантникам Денисенко.

Торжественной церемонии награждения предшествовал самый сложный этап испытаний. С раннего утра 39 участников состязаний вышли на подрывные работы. Им необходимо было точно рассчитать сосредоточенный заряд и перебить взрывом назначенную конструкцию.

Военнослужащие, справившиеся с этим заданием, вышли на огневые рубежи для выполнения тактических стрельб из автомата и пистолета и контрольных стрельб из снайперской винтовки, пулемета и ручного противотанкового гранатомета. Поразив мишени, участники сразу же выдвинулись на марш-бросок, включавший преодоление препятствий в виде «тропы разведчика» и водной преграды.

Те, кто уложился по времени и нормативам предыдущего этапа, приняли участие в спаррингах по рукопашному бою. Причем каждому из кандидатов противостояли трое меняющихся поочередно соперников.

В результате номерного нагрудного знака «Доблесть и мастерство» удостоились пятеро казахстанских десантников: лейтенант Шынгыс Кудайберген, сержанты 3 класса Бектаир Жатенов и Азамат Абуов, старшие сержанты Бекжан Мухаев и Сакен Балтабай.

#награда #десантники #ВС РК #Белоруссия

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