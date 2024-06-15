Казахстан сохранит телефонный код +7

Переход на зарезервированный ранее код +997 повлек бы ряд финансовых и технологических проблем, передает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz/Адильбек Тауекелов

Минцифры РК подготовило постановление правительства «О подписании соглашения между правительством РК и правительством России о совместном использовании нумерации 7-й зоны всемирной нумерации».

В настоящее время действует соглашение, заключенное между ведомствами связи двух стран.

Между тем, напомнили в ведомстве, в 2021 году за Казахстаном был зарезервирован международный телефонный код +997.

«В ходе проработки с операторами связи вопроса перехода на новый код было отмечено, что переход на новый код реализуем, но влечет ряд финансовых и технологических проблем. Кроме того, у всех абонентов отечественных операторов связи возникнет необходимость обновления своих данных абсолютно во всех сервисах для получения государственных и банковских услуг, социальных сетях и различных приложениях. Соответственно, в переходный период существует высокая вероятность сбоев и негативного опыта», - отмечается в сообщении.

Министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК повторно проведены переговоры с Международным союзом электросвязи и было принято решение оставить без изменения международный кода +7.

Вместе с тем с министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации проработан вопрос заключения нового соглашения между правительствами двух стран об использовании нумерации 7-й зоны всемирной нумерации.