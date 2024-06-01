3,4 тыс. нарушителей границы задержаны за месяц в Казахстане

О результатах деятельности в мае 2024 года рассказали в Пограничной службе КНБ, передает Kazpravda.kz

Фото: Погранслужба КНБ

В рамках обеспечения защиты и охраны Государственной границы Пограничной службой КНБ в течение мая 2024 года во взаимодействии с компетентными органами задержано 3 368 нарушителей законодательства РК в пограничном пространстве, в том числе за нарушение границы 50 иностранных граждан; попытку нарушения границы – 59 иностранных граждан.

«Предотвращено 1 739 фактов незаконного перемещения через госграницу, в том числе наркотических средств – 38 фактов, общий вес – 143 гр.; оружия, боеприпасов – 82 факта (2 единицы пневматического, 2 единицы травматического оружия и 135 единиц холодного оружия, 62 шт. боеприпасов); религиозной литературы – 32 факта (561 экз.); ГСМ – 536 факта (более 46 тонн) на общую сумму свыше 10 млн тенге; товаров народного потребления – 883 факта на общую сумму более 3 млрд тенге; валюты – 168 фактов на общую сумму свыше 1,4 млрд тенге», - говорится в сообщении.

Кроме того, пресечен 21 факт браконьерства в акватории Каспия, а также изъято плавательных средств – 8 ед.; орудий браконьерского лова – 36,7 км сетей; рыб осетровых видов – 75 шт. (703 кг); рыб частиковых видов – 3 487 шт. (5 605 кг).

Сумма предотвращенного ущерба составила порядка 279 млн тенге.

Материалы по этим фактам направлены в правоохранительные и судебные органы для привлечения нарушителей к ответственности.