Данилина выиграла парный турнир в Бари

Это уже седьмой трофей Анны в парном разряде под эгидой WTA, передает Kazpravda.kz

Фото: ФТК

В итальянском Бари завершился турнир категории WTA 125, сообщает ФТК.

В финале парного разряда лидер женской сборной Казахстана Анна Данилина вместе с россиянкой Ириной Хромачевой уверенно выиграла в двух сетах у итальянок Морателли/Сарасуа 6:1, 6:3.

Это уже седьмой трофей Анны в парном разряде под эгидой WTA. Ранее она выигрывала турниры в Сиднее (WTA 500), Окленде (WTA 250), Гамбурге (WTA 250), Варшаве (WTA 250), Гданьске (WTA 250) и Парме (WTA 125).