У Ватикана есть процедура для проверки сообщений о сверхъестественном

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В эпоху соцсетей резко возросло количество сообщений о «чудесах», зачастую распространяющихся в виде слухов и дезинформации, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Русскую службу ВВС

Фото: Getty images

Когда сообщения о мироточащей статуе – фейк? Насколько заслуживающим доверие является утверждение, что святая реликвия привела к чудесному исцелению? И как должны подтверждаться божественные явления?

Именно эти проблемы рассматриваются в новых руководящих принципах Ватикана в отношении сверхъестественных явлений, которые призывают католическую церковь проявлять более осторожный подход.

Документ, составленный Дикастерией доктрины веры Ватикана, устанавливает более строгие правила для оценки правдивости сообщений о чудесах.

Новое руководство было представлено в пятницу на брифинге для СМИ и заменяет предыдущий руководящий документ, в последний раз обновлявшийся в 1978 году.

Документ рекомендует тщательно изучать обстоятельства предполагаемого явления, чтобы убедиться, что сообщение о нем не является мошенничеством или попыткой заработать деньги.

Руководство также предостерегает от нанесения «ущерба единству Церкви» и серьезных ошибок, которые могут «стать причиной скандалов и подорвать доверие к Церкви».

Сообщается, что в последние годы – в эпоху социальных сетей – резко возросло количество сообщений о таких «чудесах», зачастую распространяющихся в виде слухов и дезинформации.

В новом руководстве говорится, что в большинстве случаев епископы будут выдавать резолюцию nihil obstat – буквально, «ничто не препятствует». Это значит, что инцидент не будет формально признан сверхъестественным, но не будет чиниться никаких препятствий для поклонения. Признание сверхъестественного со стороны Ватикана случается редко.

Далее в документе говорится, что епископы также могут вынести пять других вариантов решения, в том числе вообще отказаться признать какое-либо событие сверхъестественным и даже запретить поклонение некоторым явлениям.

Согласно новым правилам, епископы всегда должны запрашивать одобрение Ватикана, прежде чем публиковать какие-либо выводы, а в исключительных случаях может вмешаться лично Папа.

На протяжении многих веков появляются свидетельства о необычайных явлениях и видениях. Когда их признает Церковь, в места, где, как утверждается, произошло чудо, начинается массовое паломничество, в котором порой принимали участие и Папы.

Миллионы людей посещают, например, в Лурд во Франции или в Фатиму в Португалии, где, как утверждается, Дева Мария явилась детям, обещая чудо, после чего толпы людей, как тогда описывали происходящее, стали свидетелями зигзагообразного движения солнца по небу.

Это паломничество было официально признано Римской католической церковью в 1930 году.

Бывают и сообщения, которые Церковь считает выдумками. В 2016 году одна итальянка начала рассказывать о регулярных явлениях Иисуса и Марии в небольшом городке к северу от Рима после того, как привезла статую из Меджугорья в Боснии, где, как говорят, людям также являлась Дева Мария.

Перед этой статуей молилось множество людей, и якобы они получали послания, в том числе предупреждения против однополых браков и абортов. Местному епископу потребовалось восемь лет, чтобы опровергнуть все это.

В новых постановлениях говорится, что многие места паломничества, связанные с предполагаемыми «сверхъестественными явлениями», не получили официального подтверждения от Ватикана, но это не создает проблем для церкви.

И поэтому Ватикан, учреждение, сверху до низу пронизанное мистицизмом и до сих пор общающееся с публикой с помощью дымовых сигналов, будет надеяться, что его новые правила помогут контролировать заявления о сверхъестественном.

#Ватикан #христианство #чудеса

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