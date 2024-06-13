Федоров стал бронзовым призером ЧА по велоспорту на шоссе
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Участники преодолели 151 километр
Представитель команды Казахстана по велоспорту на шоссе Евгений Федоров стал бронзовым призером чемпионата Азии в Алматы, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК
В рамках континентального первенства состоялась мужская групповая гонка. Участникам предстояло преодолеть 151 километр.
Быстрее всех с этой задачей справился Ыро Ким из Южной Кореи.
Вторым на финише был Сяньцзинь Лю из Китая.
Казахстанец Евгений Федоров показал третий результат.