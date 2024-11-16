Fitch подтвердил суверенный кредитный рейтинг Казахстана

Банки и финансы
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Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило суверенный кредитный рейтинг на уровне «BBB», прогноз «Стабильный» , передает Kazpravda.kz

Фото: Миннацэкономики РК

Среди фундаментальных факторов, поддерживающих рейтинг Казахстана, остаются сильные внешние буферы, которые значительно превышают средний показатель среди стран с аналогичным рейтингом и обеспечивает финансовую гибкость страны.

Валютные активы Национального фонда Республики Казахстан и официальные золотовалютные резервы достигли эквивалента 38% ВВП, чему способствовала доходность инвестиций на уровне 8,4% и рост цен на золото.

Аналитиками отмечены предпринимаемые шаги по развитию таких секторов, как транспорт и возобновляемая энергия, что способствует постепенному уменьшению зависимости от нефтяной отрасли.

Также Агентством отмечаются относительно низкие риски наложения широкомасштабных вторичных санкций.

#Казахстан #экономика #Fitch #суверенный кредитный рейтинг

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