Fitch подтвердил суверенный кредитный рейтинг Казахстана

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило суверенный кредитный рейтинг на уровне «BBB», прогноз «Стабильный» , передает Kazpravda.kz
Среди фундаментальных факторов, поддерживающих рейтинг Казахстана, остаются сильные внешние буферы, которые значительно превышают средний показатель среди стран с аналогичным рейтингом и обеспечивает финансовую гибкость страны.
Валютные активы Национального фонда Республики Казахстан и официальные золотовалютные резервы достигли эквивалента 38% ВВП, чему способствовала доходность инвестиций на уровне 8,4% и рост цен на золото.
Аналитиками отмечены предпринимаемые шаги по развитию таких секторов, как транспорт и возобновляемая энергия, что способствует постепенному уменьшению зависимости от нефтяной отрасли.
Также Агентством отмечаются относительно низкие риски наложения широкомасштабных вторичных санкций.