Нацбанк установил базовую ставку на уровне 16,25%

Банки и финансы

Комитет по денежно-кредитной политике Национального Банка принял решение установить базовую ставку на уровне 16,25% годовых с коридором +/- 1 п.п, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Нацбанка

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По данным пресс-службы, позитивная динамика текущей инфляции и инфляционных ожиданий позволила снизить базовую ставку в рамках текущего решения. При этом в условиях усиления проинфляционных факторов и рисков, которые отразились на пересмотре прогнозных оценок на 2027 год, пространство для дальнейшего снижения ограничено.

Последующие решения будут приниматься исходя из поступающих данных по инфляции, ее соответствия прогнозной траектории, динамики внутреннего спроса, инфляционных ожиданий и регулируемых цен, а также масштабов и эффектов фискального и квазифискального стимулирования. Денежно-кредитная политика будет направлена на снижение инфляции к среднесрочной цели 5% в 2028 году.

Очередное плановое решение Комитета по базовой ставке будет объявлено 23 октября в 12:00 по времени Астаны.

Напомним, что в июле 2026 года базовая ставка были снижена с 17% до 16,75%.

#Нацбанк #решение #базовая ставка

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