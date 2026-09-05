Казахстан улучшил позиции в рейтинге BICRA

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Накануне S&P Global Ratings объявило об улучшении оценки страновых рисков банковского сектора РК (BICRA). Оценка компонента «отраслевой риск» (Industry Risk) повышена с группы «7» до «6», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на АРРФР

Одновременно S&P пересмотрело прогноз по компоненту «экономический риск» (Economic Risk) со «стабильного» на «позитивный». Данное повышение закрепляет долгосрочный тренд на улучшение позиций банковского сектора, продолжая динамику предыдущих пересмотров 2021, 2023 и 2024 годов.

Согласно отчету S&P, повышение оценки отраслевого риска является прямым результатом эффективности инициатив Агентства по усилению надзора за финансовыми организациями.

Аналитики S&P отмечают, что реализованные меры обеспечивают устойчивое укрепление системы надзора и способствуют поддержанию финансовой стабильности страны в периоды экономических спадов. По оценке рейтингового агентства, благодаря данным изменениям банковское регулирование и надзор Казахстана эффективнее, чем в других странах региона (Узбекистан, Кыргызстан, Армения, Азербайджан).

S&P выделяет ключевые факторы повышения рейтинга:

«Среди мер, принятых регулятором, – регулярная оценка качества активов банковской системы, переход к надзорному процессу обзора и оценки финансовых рисков банка по методологии Supervisory Review and Evaluation Process (SREP), а также меры по ограничению склонности банков к принятию рисков, особенно в недавно демонстрирующем быстрый рост розничном сегменте», – подчеркивается в отчете.

S&P отмечает, что внедренные меры должны помочь банкам справляться с периодами, характеризующимися высокой степенью неопределенности относительно продолжительности и масштаба геополитических рисков.

В отчете отмечается качество надзора за финансовым рынком, в том числе непрерывный контроль, тщательный мониторинг и обеспечение большей прозрачности отчетности в отношении ужесточения требований к капиталу и ликвидности банков, стресс-тестирования. В надзорный процесс также интегрированы требования к корпоративному управлению и оценке новых видов рисков, таких как киберустойчивость и климатические факторы.

По оценке S&P, казахстанские банки демонстрируют устойчивость:

«В последние годы банковский сектор демонстрировал относительную устойчивость к геополитическим и макроэкономическим рискам в регионе. Общий кредитный риск в финансовой системе остается под контролем», – отмечается в отчете.

Позитивный прогноз по экономическому риску отражает ожидания международных аналитиков относительно дальнейшего снижения рисков для финансовой системы на фоне стабилизации макроэкономических показателей, замедления инфляции и улучшения метрик качества активов.

Повышение оценки BICRA оказало прямое положительное влияние на кредитные профили казахстанских финансовых учреждений. S&P Global Ratings повысило долгосрочный рейтинг Банка ЦентрКредит до уровня «BB+» и рейтинги дочерних структур группы Freedom по национальной шкале до «kzA». Прогнозы по долгосрочным рейтингам Halyk Bank («BBB-»), Нурбанка («B») и международным рейтингам холдинга Freedom были пересмотрены на «Позитивный».

Также уточняется, что АРРФР продолжит работу над укреплением надзорных механизмов, внедрением передовых международных стандартов и обеспечением прозрачности финансового рынка для поддержания его стабильного роста.