Fitch подтвердило суверенный кредитный рейтинг Казахстана

Fitch отмечают относительно низкие риски наложения вторичных санкций и их влияния на экономику РК, передает Kazpravda.kz
Международное рейтинговое агентство FitchRatings подтвердило суверенный кредитный рейтинг Республики Казахстан на уровне «BBB», прогноз «Стабильный», сообщает Миннацэкономики.
Среди фундаментальных факторов, поддерживающих рейтинг Казахстана, отмечаются значительные внешние буферы, резервы в иностранной валюте, стабильная фискальная позиция, низкий уровень государственного долга, а также умеренная подверженность внешним рискам.
Аналитики Fitch Ratings прогнозируют дальнейшее укрепление валютных резервов, а также сокращение дефицита текущего счета на фоне умеренного роста импорта и увеличения объемов добычи и экспорта нефти.
По мнению Fitch, новые фискальные правила, ограничивающие рост бюджетных расходов и гарантированные трансферты из Национального фонда РК, должны укрепить налогово-бюджетную политику.
Также Fitch отмечают относительно низкие риски наложения вторичных санкций и их влияния на экономику РК.