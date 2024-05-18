Fitch подтвердило суверенный кредитный рейтинг Казахстана

Экономика
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Fitch отмечают относительно низкие риски наложения вторичных санкций и их влияния на экономику РК, передает Kazpravda.kz

Фото: Миннацэкономики

Международное рейтинговое агентство FitchRatings подтвердило суверенный кредитный рейтинг Республики Казахстан на уровне «BBB», прогноз «Стабильный», сообщает Миннацэкономики.

Среди фундаментальных факторов, поддерживающих рейтинг Казахстана, отмечаются значительные внешние буферы, резервы в иностранной валюте, стабильная фискальная позиция, низкий уровень государственного долга, а также умеренная подверженность внешним рискам.

Аналитики Fitch Ratings прогнозируют дальнейшее укрепление валютных резервов, а также сокращение дефицита текущего счета на фоне умеренного роста импорта и увеличения объемов добычи и экспорта нефти.

По мнению Fitch, новые фискальные правила, ограничивающие рост бюджетных расходов и гарантированные трансферты из Национального фонда РК, должны укрепить налогово-бюджетную политику.

Также Fitch отмечают относительно низкие риски наложения вторичных санкций и их влияния на экономику РК.

#казахстан #экономика #Fitch #суверенный кредитный рейтинг

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