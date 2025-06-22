22 июня в Алматинской области состоялась символическая акция в рамках продвижения идеологемы «Закон и порядок» — сотрудники правоохранительных органов совершили совместное восхождение на горную вершину высотой 4120 метров, передает Kazpravda.kz

Фото: Polisia.kz

В мероприятии приняли участие представители Министерства внутренних дел, Генеральной прокуратуры, Агентства по финансовому мониторингу и Антикоррупционной службы.

Водружение флага «Закон и порядок» на вершине – это яркий символ: в государстве, где верховенство закона занимает высшую точку, есть стабильность, развитие и уверенность в будущем.

Президент РК Касым-Жомарт Токаев неоднократно подчеркивал, что закон и порядок – это краеугольный камень справедливого государства. Без них невозможны экономическое развитие, инвестиции и доверие граждан. И что справедливость должна стать нормой, а беззаконие – исключением. Только так можно построить современное государство, в котором каждый чувствует себя защищенным.

Маршрут прошёл через урочища Туюксу и Мынжылкы, альпинистскую площадку Альпинград и перевал Маншук Маметовой, став символом пути к справедливости и ответственности.