​Форум молодых ученых

Мероприятие, организованное Советом по науке при Фонде ­Нурсултана Назарбаева, проходит в гибридном формате. Одна часть спикеров выступает на площадке представительства Фонда ­Нурсултана Назарбаева в Алматы, другая присоединяется к масштабной диалоговой площадке из разных городов Казахстана и стран мира в режиме онлайн.

В первый день работы форума состоялась пленарная сессия «Взаимодействие государства, науки и бизнеса – ключевой фактор иннова­ционного развития страны», в которой приняли участие Государственный сек­ретарь Крымбек Кушербаев, министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов, президент Национальной академии наук Мурат Журинов.

В своем выступлении Госсек­ретарь отметил, что за годы независимости благодаря политике Первого Президента РК – Елбасы Нурсултана ­Назарбаева сделаны важные шаги по обеспечению стабильного развития казахстанской науки, совершенствованию механизма государственного финансирования и поддержки молодых ученых. В настоящее время по поручению Главы государства проводится работа по выделению 500 грантов ученым для прохождения стажировки в ведущих научных центрах мира и 1 тыс. – по проекту «Жас ғалым» для пост­докторантов.

– Нынешнее поколение казах­станских молодых ученых сформировалось в годы независимости. Их отличает не только высокий уровень профессионализма, но и любовь к Родине. Каждый проект и каждое новое научное открытие – это вклад в повышение интеллектуального потенциала страны. По инициативе Первого Президента Респуб­лики Казахстан в 2007 году был создан ныне действующий Совет по науке. Благодаря поддержке Елбасы тысячи молодых ученых смогли реализовать свой потенциал в науке, – заявил председатель Совета по науке при Фонде Нурсултана Назарбаева Ермек Токтаров.

На протяжении трех дней работы диалоговой площадки в ее работе в общей сложности примут участие около 200 спикеров и докладчиков из 14 стран: Казах­стана, Беларуси, Великобритании, Германии, Канады, Китая, Латвии, Португалии, России, США, Таджикистана, Турции, Украины, Франции. Среди них известные ученые, молодые исследователи, стартаперы, инвесторы, популяризаторы науки, представители государственных органов.

Организаторы форума подготовили для участников разнооб­разную программу: открытые лекции, воркшопы, шоу-кейсы, выставку научных достижений, первый республиканский предпринимательский диктант, конкурс инновационных бизнес-проектов и другие мероприятия. В завершение его работы состоится чествование победителей научных конкурсов и стипендиатов Фонда ­Нурсултана Назарбаева.