Фургон с тысячами новогодних пирогов украли в Британии

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Воры в северной Англии угнали фургон, перевозивший 2500 новогодних пирогов стоимостью около 25 000 фунтов стерлингов, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Rg.ru

Шеф-повар Томми Бэнкс, обладатель звезды Мишлен, заявил, что пироги его работы были подготовлены к доставке на Йоркскую рождественскую ярмарку, сообщает CNN.

«Нас ограбили, - сказал Бэнкс в видео, опубликованном в соцсети. - Где-то там стоит наш фургон и почти тонна пирогов с моим именем».

Шеф-повар владеет отмеченным звездой Мишлен пабом The Black Swan в Олдстеде, а также другими предприятиями общественного питания на севере Англии.

Затем он обратился непосредственно к ворам на случай, если они посмотрят видео.

«Вы ничего не можете сделать с этими пирогами, потому что на них написано мое имя», - сказал он, прежде чем попросить грабителей оставить изделия где-нибудь в общественном месте.

«Я знаю, что ты преступник, но, может быть, просто сделай что-нибудь хорошее, потому что скоро Рождество, и, возможно, мы сможем накормить несколько тысяч человек этими пирогами, которые ты украл. Поступайте правильно», - добавил Бэнкс.

Во вторник шеф-повар опубликовал обновление к истории, сообщив подписчикам, что полиция нашла фургон с поддельными номерными знаками.

«Состояние пирогов и их местонахождение до сих пор неизвестны», - добавил он.

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