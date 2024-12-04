Фургон с тысячами новогодних пирогов украли в Британии

Европа, Происшествия
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Айман Аманжолова
zhana2006@mail.ru

Пироги были от шеф-повара Мишлен

Изображение сгенерировано нейросетью Copilot

Воры в северной Англии угнали фургон, перевозивший 2500 новогодних пирогов стоимостью около 25 000 фунтов стерлингов, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Rg.ru

Шеф-повар Томми Бэнкс, обладатель звезды Мишлен, заявил, что пироги его работы были подготовлены к доставке на Йоркскую рождественскую ярмарку, сообщает CNN.

«Нас ограбили, - сказал Бэнкс в видео, опубликованном в соцсети. - Где-то там стоит наш фургон и почти тонна пирогов с моим именем».

Шеф-повар владеет отмеченным звездой Мишлен пабом The Black Swan в Олдстеде, а также другими предприятиями общественного питания на севере Англии.

Затем он обратился непосредственно к ворам на случай, если они посмотрят видео.

«Вы ничего не можете сделать с этими пирогами, потому что на них написано мое имя», - сказал он, прежде чем попросить грабителей оставить изделия где-нибудь в общественном месте.

«Я знаю, что ты преступник, но, может быть, просто сделай что-нибудь хорошее, потому что скоро Рождество, и, возможно, мы сможем накормить несколько тысяч человек этими пирогами, которые ты украл. Поступайте правильно», - добавил Бэнкс.

Во вторник шеф-повар опубликовал обновление к истории, сообщив подписчикам, что полиция нашла фургон с поддельными номерными знаками.

«Состояние пирогов и их местонахождение до сих пор неизвестны», - добавил он.

Ранее молочная компания Neal's Yard стала жертвой кражи, в результате которой было потеряно более 22 тонн сыра-чеддер в тканевом переплетении. К краже оказался причастен мошенник, выдававший себя за законного оптового дистрибьютера крупного французского розничного продавца. Были украдены более 950 сырных голов нескольких популярных брендов.

#ограбление #Рождество #пироги #Мишлен

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