Где кулич и тесто, там и наше место

Пасху (Светлое Христово Воскресение) отметят 24 апреля православные христиане.

В этот день Иисус Христос, распятый на кресте за грехи всех людей, воскрес из мертвых. Поэтому среди православных хрис­тиан принято приветствовать друг друга словами: «Христос воскрес!», а в ответ получать: «Воис­тину воскрес!» и троекратно целовать в щеки.

Непреложные символы праздника – это крашеные яйца и куличи. Яйцо считается символом Вселенной, символом самой жизни. Кулич – это плодородие, сытость, достаток в доме. А учитывая традицию хлебопреломления, которая была заложена во время Тайной вечери, можно сказать, что хлеб есть символ тела Христа.

Накануне Светлого Воскресения практически все красят яйца и покупают куличи. Но в семьях, где живы старые традиции, сдобу принято выпекать самостоятельно – ведь подготовка к празднику тоже и есть сам праздник.

Накануне Пасхи, в субботу, верующие стремятся попасть в церковь и выдержать всенощную службу, которая совершается в ночь на воскресенье. А если этого сделать не удалось, приходят в храм утром для того, чтобы освятить яйца и куличи.

Традиция освящения позволяет человеку настроиться на светлые волны праздника. На всенощной складывается особая атмосфера праздника, которую не может передать ни одна трансляция по телевизору.

Праздник детства

Пасха наравне с Рождеством была в нашей семье самым большим праздником. И это несмотря на то, что родители мои, хотя и крещеные, были людьми невоцерквленными. Да и церквей в советское время в селах не было. Думаю, этот праздник был данью традициям, и каким традициям – вековым. А еще он неизменно приносил с собой возрождение: природа просыпалась после зимнего сна, и когда вокруг все зеленело, птицы с юга прилетали, а в нашем подворье многие годы вили гнездо ласточки, то и душа хоть взрослая, хоть детская пела, согреваясь теплом. Насколько припоминаю, только однажды за все детские годы было дождливо и прохладно, а так все время в этот день сияло солнышко.

...Пасха – это всегда гости и вкус­ный стол. Маманя моя была хозяйкой основательной – к празднику готовилась задолго: мука просея­на, лапша домашняя накатана, рыба у сельских рыбаков куплена, яйца собраны. Про пос­ледние история отдельная: если Пасха ранняя, то курочки еще не успевали нанести побольше яиц, потому приходилось буквально караулить каждое яичко – как только слышишь кудахтанье, так во все ноги и бежишь за драгоценным, чтоб его не склевали наседки-соседки. Красили по ведру яиц – гостей угостить, соседских казахских ребятишек, с нескрываемым любопытством разглядывающих диковинные гостинцы.

И вот наступают предпасхальные дни. В четверг, по обычаю, пекли куличи. С раннего утра маманя моя, Татьяна Ивановна, ставила опару, замешивала тесто. Чтоб быстрее подошло, тес­то укутывала, как младенца: на подуш­ку укладывала грелку с горячей водой, покрывала ее полотенцем, затем на нее устанавливала большую чашку с тестом и снова накрывала полотенцем, потом еще и шалью. Спустя время по комнатам распространялся пьянящий запах дрожжевого теста, от которого в доме становилось уютнее, светлее и появлялось тревожно-радостное ощущение скорого праздника.

Формочек бумажных для куличей тогда не выпускали, да и семьи были большими, поэтому куличи пекли в кастрюлях, и походили они по размеру больше на караваи. Украшались они так называемыми шишками из теста, крепившимися к куличу спичками. Эти шишки, облитые сахарной глазурью, и были тем лакомством, за которое мы чуть ли не дрались.

Испеченные куличи устанавливались на красивые блюда, тарелки, и вокруг них раскладывались яйца. Красили их в луковой шелухе (предварительно замоченной в воде): традиционно, красиво, никакой химии и пальцы не красятся, когда снимаешь скорлупу. Но до праздника-то еще два дня, и приходится только вдыхать аромат аппетитно пахнущей выпечки, нарезая вокруг нее круги.

В ночь перед Пасхой маманя не спала. Жарилась рыба, а она у нас вкусная, потому что мы жили в речном краю. Затем ставился в духовку лапшевник. Это чуть отваренная домашняя лапша, обильно смазанная сливочным маслом и залитая яйцами. Между прочим, это целый казан, чье содержимое томилось часа два в духовке. Ох, какая зажаристая корочка получалась у лапшевника... Язык можно было проглотить.

Если в хозяйстве был лишний петух – то и он «шел» в духовку. Курочек, конечно, не трогали – они кормилицы: яйца несут, цыпляток высиживают.

Что еще было на столе? Пироги со свеклой, морковью и маком, пирожки с луком и яйцом, оставшие­ся с зимы соленья, картошечка, мясные блюда... Стол был богатым, поэтому надо было помнить, особенно постившимся, что пере­едать нельзя. Ведь не забываем: до Пасхи постятся 48 дней, и желудок просто не выдержит чересчур обильной пищи. К тому же думать надо в этот день и последующие дни не только о пище телесной, но и духовной.

И вот начинался сам праздник. Часам к одиннадцати приходили гости. Пост родители не держали, церкви, повторюсь, не было, но традиция разговляться с утра осталась. Народ христосовался, разбивал крашеные яйца, особенно это нравилось нам, детям, и победителем выходил тот, у кого оно оставалось целым.

Всегда было интересно посидеть со взрослыми за столом, послушать их воспоминания, а потом, прихватив шишку с кулича, крашеных яиц, помчаться к подружке и получить в ответ такой же вкусный гостинец.

В этот день можно было ничего не делать – маманя не заругает. Даже она, всю жизнь твердившая, что работать никогда не грех, не поз­воляла себе хлопотать по хозяйству, ну разве что пойдет в огород, чтоб рассаду на ночь прикрыть от возможных заморозков.

Пирожки на дрожжах не удержишь на вожжах

Эту присказку всегда любила повторять моя маманя. Нужно сказать, все женщины в нашем роду с тестом «дружат». Я вот до сих пор помню запах бабушкиного круглого хлеба, руками не обхватить, испеченного в русской печи. Баба Поля пекла хлеб для колхоза в войну. И мне спустя шесть десятков лет после той поры приходилось слышать от материных подруг похвалы тому хлебу и бабушкиным умелым рукам.

Моя маманя пекла хлеб-кирпич в двух формах огромной величины – хлебушек весом в кило-полтора из них выходил. Вот в таких же формах выпекали хлеб в 60–70-х, а не то что сейчас – булка маленькая и легкая, словно пух.

Я же до появления бумажных форм выпекала куличи в... консервных банках разной величины, какими пользовались раньше все хозяйки. Достались они мне от мамы моей коллеги. Вот если пожалеешь растительного масла для смазывания баночек изнутри – ох, как тяжело куличи доставать. Но до сих пор баночки эти хранятся у меня – рука не поднимется выбросить. Вдруг придется воспользоваться?

Хотя прибамбасов для приготовления пасхального стола нынче хоть отбавляй. Вот на днях купила набор подарочных пакетов «Пасхальный», чтоб гос­тинец – кулич или яйца – не в простом целлофане нести. А красителей для яиц каких только нет, этикеток термоусадочных для украшения, разной посуды...

В общем, для предстоящего праздника все готово. Многие женщины, наверное, подумают: к чему эта морока? Пошел в магазин и купил куличей сколько надо... А как же традиции, как же воспоминания из детства, ведь я хочу, чтобы они и у моего ребенка были. А он у меня ни одного магазинного кулича не съел. Только мамины предпочитает.

Да и как же перед праздником в доме без запаха сдобного дрожжевого тес­та обойтись? В прошлом году, например, в канун Пасхи получила вторую дозу вакцины, сутки неважно себя чувствовала, ничего не хотелось делать. Но как же без своего кулича? Поднялась, завела тесто, и куда делось плохое самочувствие... Праздник в доме состоялся! А еще, помню, поленилась и решила сделать тесто в хлебопечке. Через два часа открываю свою помощницу, а тесто-то не поднялось. В чем дело? Кинулась к дрожжам, присмотрелась, а в них примесь какая-то из белесых гранул – разбавили химией какой-то. Вот Бог меня за лень и наказал, подумала я и принялась заводить тесто вручную, как всегда.

В этом году к празднику у меня будет еще и пасхальный венок с начинкой из кураги и изюма. Чем YouTube хорош, так это видео­рецептами. Там и нашла венок, сделала уже пробную выпечку – фото тому свидетельство.

А еще по традиции, теперь уже в моей семье, на пасхальном столе: окрошка – всегда первая в сезоне (на кефире и газировке), рыба на овощной подушке (обязательно стебель сельдерея добавляю для яркого вкуса, а рыбку розмарином присыпаю), пирог с капустой или с луком-яйцами (яйца для начинки нужно взболтать и на сковороде с зеленым луком наподобие яичницы сделать, так сочнее будет). Сразу поделюсь рецептом теста для такого пирога – оно требует минимума ингредиентов, усилий и получается мягким, долго не черствеет (вроде как из-за отсутствия яиц). Подходит только для несладких, овощных, мясных пирогов. Потребуется хозяйкам дрожжей – 7 г, муки – 550–600 г, полтора стакана молока (250 г), полстакана раст. масла, 2 ст. ложки сахара и 1 ч. ложка соли. Делаем опару из дрожжей, небольшой час­ти молока (120 мл), всего сахара и 5–6 ложек муки. Ставим опару в теплое место, дожидаемся подъема, замешиваем тесто. И сразу пос­ле замеса пускаем тесто в дело! Выйдет один большой пирог или два поменьше. Пользуюсь рецептом лет 20 точно. Рекомендую!

А вот и рецепт моих куличей. Может, и вкуснее бывают, не спорю, но и мои очень аппетитные.