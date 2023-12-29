Где запустят салют на Новый год в Астане

В столице в новогоднюю ночь запустят праздничный салют, организованный за счёт спонсорских средств, передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz/ Адильбек Тауекелов

Как сообщили в акимате Астаны, до салюта в 00:00 будет проигран гимн Казахстана. После будут запущены фейерверки с двух локаций: Ботанический сад и территория, прилегающая к мосту «Атырау».

На каждый локации прозвучат порядка 1 тыс. выстрелов.

Кроме того, в новогоднюю ночь с 31 декабря на 1 января в трех локациях города пройдут праздничные мероприятия.

«31 декабря с 21:00 до 02:00 на городской площади столицы, на территории монумента «Қазақ елі» и площадке ЭКСПО пройдут новогодние праздничные концерты «Жаңа жыл түні» для жителей и гостей города с участием звезд казахстанской эстрады», — сообщили в городской администрации.

В акимате добавили, что новогодняя праздничная программа также будет проведена в жилых массивах.

