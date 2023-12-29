Где запустят салют на Новый год в Астане

Культура и общество
76
Аменова Дана
Корреспондент

В столице в новогоднюю ночь запустят праздничный салют, организованный за счёт спонсорских средств, передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz/ Адильбек Тауекелов

Как сообщили в акимате Астаны, до салюта в 00:00 будет проигран гимн Казахстана. После будут запущены фейерверки с двух локаций: Ботанический сад и территория, прилегающая к мосту «Атырау».

На каждый локации прозвучат порядка 1 тыс. выстрелов.

Кроме того, в новогоднюю ночь с 31 декабря на 1 января в трех локациях города пройдут праздничные мероприятия.

«31 декабря с 21:00 до 02:00 на городской площади столицы, на территории монумента «Қазақ елі» и площадке ЭКСПО пройдут новогодние праздничные концерты «Жаңа жыл түні» для жителей и гостей города с участием звезд казахстанской эстрады»,  сообщили в городской администрации.

В акимате добавили, что новогодняя праздничная программа также будет проведена в жилых массивах.
 

#Астана #праздник #акимат #ночь #салют #Новый год

Популярное

Все
Вместо новогодних шаров – асыки, лянга, фигурки из глины, войлока, дерева и даже шашбау – украшения для волос
Что готовить в Год Дракона?
Праздник с перчинкой
Более 76 тыс. оперативных выездов совершили службы МЧС в уходящем году
Порядок начинается с семьи
Национальные интересы, прагматизм, многовекторность
Итоги года: борьба с преступностью, бытовым насилием и усиление мер против ЧС
Казахстанский профессор вошел в список самых авторитетных ученых мира
Область Абай в 2023 году. На этапе возрождения и новых перспектив
Коммунальные службы в усиленном режиме работают на улицах Астаны
Закон Республики Казахстан
Вес фуры под контролем
Дизайн для зеленой красавицы
Целую семью убили в Петропавловске
Налепили на славу
В защиту прав
Указ Республики Казахстан
Обеспечить развитие села
Экспорт без экспертизы?
ЕНПФ: предварительные итоги за 2023 год и нововведения в 2024 году
Байден подписал рекордный оборонный бюджет на 2024 год
В Центральной Азии самая дешёвая в мире вода
Алдар Косе и все-все-все
ЗКО в 2023 году. Устойчивый рост и курс на модернизацию во всех сферах
Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования президенту Чехии
Почему казахстанцы ходят на выборы – исследование
Казахстан занял первое место на чемпионате Азии по ММА
Ещё одну школу открыли в Астане
Рыбакина обыграла Соболенко на турнире WTL
Air Astana должна минимизировать практику замены самолетов – Минтранспорта
Пожар произошел в ТРЦ «Хан Шатыр»
Токаев подписал два закона
ВОЗ сообщила о росте случаев заражения коронавирусной инфекцией
По вине буйного пассажира погибли трое ожидавших автобус алматинцев
Монополисты вернули казахстанцам 20 млрд тенге
Volkswagen превратит Golf GTI в электромобиль
Казахстанцы смогут чаще летать в Саудовскую Аравию
Провалившегося под лед 5-летнего мальчика ищут в области Абай
Казахстан и ОАЭ обсудили вопросы двустороннего сотрудничества
Рыбакина снялась с турнира в Абу-Даби
Мошенники начали обманывать казахстанцев с помощью искусственного интеллекта
Судебная система в контексте реформ
Казахстанца объявили в международный розыск за разжигание национальной розни
Задержан арендатор сгоревшего в Алматы хостела
Tesla начала продажи пикапа Cybertruck
Тулемис Шотанов: Влияние бренда Qazaq Oil будет только расти
Восстанавливая историческую память: борцы за свободу и независимость
Малую гидроэлектростанцию создал школьник из области Абай
В борьбе за автономию и исконные земли
Пассажиры поезда несколько часов мерзли на станции Тобол
70-летняя женщина родила двойню и осталась одна
МВД призывает казахстанцев не доверять ссылкам даже от родственников и друзей
Президент подписал план действий в области прав человека и верховенства закона
Девочка погибла при взрыве газа в квартире в СКО
Шынгыз-хан и генеалогия
Казахстан открыл небо для зарубежных авиакомпаний
Веками храня единство народа
У ФК "Актобе" новый тренер
Дом мамы, для тех, кому тяжело
Арестован глава департамента экологии ВКО

Читайте также

Новый год – время добра
Казахстанский профессор вошел в список самых авторитетных у…
Корреспондентов «Егемен Қазақстан» и «Казахстанская правда»…
Осужденный альпинист в костюме Деда Мороза поздравляет мале…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]