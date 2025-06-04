Герб изготовили в Астане из трех тысяч кубиков Рубика

Общество
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Дана Аменова
корреспондент

Панно размером 4 на 3 метра собирали на протяжении 10 часов без перерывов

Фото: amanatpartiasy.kz

В честь Дня госсимволов активисты молодежного крыла «Жастар Рухы» партии AMANAT совместно с командой Kazakhstan Speedcubing Federation провели в Астане необычную патриотическую акцию, передает Kazpravda.kz 

Как сообщили в пресс-службе партии, на бульваре Нуржол, в самом сердце столицы, они воссоздали изображение Государственного герба с помощью более чем трёх тысяч кубиков Рубика.

По словам председателя молодежного крыла «Жастар Рухы» Акерке Искандировой, подобные креативные акции призваны пробуждать в сердцах казахстанцев чувство гордости за свою страну, укреплять уважение к государственным символам и формировать активную гражданскую позицию.

«В Государственном гербе заключён глубокий смысл и многовековая история нашего народа. Шанырак символизирует мир и согласие, тулпары – силу и свободу, а пятиконечная звезда – наш взгляд в будущее. Через нестандартные форматы мы стремимся продвигать ценности патриотизма. Мы хотим, чтобы молодёжь чувствовала живую связь с государственными символами и гордилась ими. Подобные акции помогают пробудить в людях любовь к Родине, чувство сопричастности и ответственности за будущее страны», – сказал он.

Панно размером 4 на 3 метра собирали на протяжении 10 часов без перерывов. Каждый кубик был заранее выверен и подобран по цветовому алгоритму, чтобы в результате получилось точное, пиксельное изображение символа Независимого Казахстана. Как отметил чемпион по спидкубингу и руководитель Kazakhstan Speedcubing Federation Алихан Ертурсын, подобные проекты требуют высокой степени сосредоточенности и командной слаженности.

«Работу над эскизом мы начали заранее: с помощью специальной компьютерной программы мы создали пиксельную модель герба и разбили её на участки. Сборка таких масштабов – это серьёзная ответственность, но для нас это не первый подобный опыт. Мы гордимся, что можем подарить жителям и гостям столицы нечто необычное и зрелищное. Кроме того, сам по себе кубик Рубика – отличный тренажёр для ума, моторики, координации движений и внимания», – сказал он.

#Астана #акция #госсимволы #герб #партия AMANAT

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