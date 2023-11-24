Билл Гейтс: переход на трехдневную рабочую неделю возможен благодаря развитию ИИ

Технологии
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Американский миллиардер считает, что однажды людям «не придется много работать», так как многие вещи будут производить машины, передает Kazpravda.kz со ссылкой на РБК

Фото: ru.freepik.com

Развитие искусственного интеллекта в перспективе позволит человечеству сократить продолжительность рабочей недели до трех дней, заявил миллиардер Билл Гейтс (седьмой в списке богатейших людей мира по версии Forbes, с состоянием $117,1 млрд) в интервью для подкаста «What Now?» на платформе Spotify.

В ответ на вопрос, угрожает ли развитие искусственного интеллекта рабочим местам, миллиардер заявил, что однажды может наступить время, когда людям «не придется так много работать». По его словам, в конечном итоге может возникнуть мир, в котором «машины могут производить всю еду и прочее».

«Если в конечном итоге вы получите общество, в котором вам придется работать только три дня в неделю, это, вероятно, нормально», — считает Гейтс.

Билл Гейтс в конце марта опубликовал статью «Эпоха ИИ началась», в которой изложил свое представление о будущем искусственного интеллекта. Бизнесмен назвал его революционным достижением в области технологий, отметив, что инновации смогут изменить работу целых отраслей, в том числе сельскохозяйственной, образовательной и в области здравоохранения.

В то же время миллиардер обратил внимание и на многочисленные риски, связанные с нейросетями. В частности, заявил Гейтс, с развитием технологий повышается риск угрозы от людей, «вооруженных искусственным интеллектом».

Предприниматель не поддержал призыв приостановить разработку продвинутого искусственного интеллекта (ИИ), с которым выступили бизнесмен Илон Маск, сооснователь Apple Стив Возняк и еще более 1 тыс. специалистов отрасли.

По мнению Гейтса, людям стоит «определить области риска» и сосредоточиться на том, как лучше всего использовать разработки в области искусственного интеллекта, так как у технологий есть огромные преимущества.

 

#технологии #ИИ #Гейтс

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