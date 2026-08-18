Девушка выбросилась из окна многоэтажки в Астане

От полученных травм она скончалась на месте

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В столице возбудили уголовное дело по факту суицида 22-летней девушки, погибшей в результате падения с высоты, сообщает Kazpravda.kz

Трагедия произошла вчера вечером в одном из городских жилых комплексов в районе улицы Куляш Байсеитовой. По предварительным данным, горожанка выпрыгнула из окна квартиры, расположенной на 22-м этаже.

На месте происшествия сотрудники полиции устанавливают обстоятельства и причины инцидента.

«В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего», – сообщили в правоохранительных органах.

Ранее в столице произошло смертельное ДТП, в котором погиб школьник.