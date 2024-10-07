Гипермаркет оштрафовали за отказ в размещении местной продукции в Мангистау

В специализированном суде по уголовным делам Мангистауской области рассмотрено дело в отношении крупной торговой сети, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Комитет торговли и интеграции

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Сеть отказала местному предпринимателю, занимающемуся производством перепелиных яиц, в размещении товара на полке.

Суд признал действия гипермаркета незаконными и наложил штраф в размере 100 МРП (369 200 тенге).

Местный предприниматель направил предложение в гипермаркет в начале года, однако получил необоснованный отказ. На основании его жалобы Департамент торговли и защиты прав потребителей Мангистауской области провел внеплановую проверку, результатом которой стал протокол о нарушении.

Администрация гипермаркета обжаловала решение в Актауском городском суде, который первоначально удовлетворил жалобу торговой сети. Однако прокурор города Актау подал апелляцию, настаивая на том, что торговая сеть умышленно затягивала процесс заключения договора. 1 октября областной суд признал действия гипермаркета незаконными.

Руководитель регионального департамента торговли, Рауан Муханов, подчеркнул важность поддержки отечественных производителей в регионе, где 85% продовольствия поступает извне, и напомнил о правилах внутренней торговли, требующих размещать не менее 30% товаров местного производства на полках торговых сетей.