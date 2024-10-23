Глава государства демонстрирует важность духовного развития нации – Ерлан Карин

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Ерлан Карин, государственный советник РК

Заслуги граждан, отмеченных государственными наградами отражают общенациональные ценности, озвученные президентом Касым-Жомартом Токаевым на третьем заседании Национального курултая, написал в своем telegram-канале государственный советник РК Ерлан Карин

Фото: Акорда

Во-первых, значительная часть граждан, удостоенных госнаград – более 450 человек – это люди рабочих профессий, производственники, шахтеры, работники транспорта и т.д.

Также особо отмечены представители трудовых династий, общий стаж которых измеряется столетиями. Таким образом глава государства еще раз актуализирует идеологическую линию продвижения ценностей трудолюбия и профессионализма.

Во-вторых, показательным является, что трое из четверых обладателей высокого звания «Қазақстанның Еңбек Ері» – это представители сферы науки и образования.

Это также показывает последовательность политики президента, который планомерно принимает меры по развитию науки и образования, повышению статуса ученых и педагогов.

Награждение 137 учителей и более 80 ученых еще раз подтверждает нацеленность госполитики на формирование прогрессивного общества, культивирование ценностей созидания и новаторства.

В-третьих, также среди награжденных известные деятели искусства: Шакрат Сержан, Нурлан Онербаев, Секен Турысбеков, Майра Мухамедкызы, Самал Еслямова и другие.

Таким образом, глава государства демонстрирует важность духовного развития нации и формирования высокой культуры в обществе. На заседании Национального курултая президент назвал образование, науку и культуру тремя опорами современного общества. В целом, надо сказать, что идеологические тезисы, озвученные в атырауской речи президента, продолжают находить свое практическое воплощение в конкретных мерах и инициативах.

#президент #духовность #кульутра

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