Казахстан добился высокого уровня доступа к образованию и занятости – ПРООН

Как отметила Постоянный представитель Программы развития ООН в Казахстане Катаржина Вавьерниа, достигнутые показатели свидетельствуют о том, что страна сформировала базовые условия для следующего этапа развития человеческого капитала

Фото: КИСИ

Казахстан добился высокого уровня охвата населения образованием, а уровень безработицы в стране составляет около 4,5%. Об этом было заявлено на National Think Tank Forum «Проекция будущего: от осмысления результатов к новой повестке», проходящем в Астане, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на КИСИ

Как отметила Постоянный представитель Программы развития ООН в Казахстане Катаржина Вавьерниа, достигнутые показатели свидетельствуют о том, что страна сформировала базовые условия для следующего этапа развития человеческого капитала.

Теперь на первый план выходят не только доступность образования и наличие рабочих мест, но и их качество, производительность труда и создаваемая в экономике добавленная стоимость.

Положительная динамика наблюдается и в других показателях качества жизни. Ожидаемая продолжительность жизни в Казахстане выросла более чем на пять лет и достигла почти 76 лет. Одновременно продолжают снижаться показатели материнской и детской смертности.

Таким образом, дальнейшая социальная повестка Казахстана постепенно смещается от расширения базовых возможностей к повышению качества человеческого капитала и созданию условий для его более эффективной реализации в экономике.

Напомним, в Астане состоялся National Think Tank Forum «Проекция будущего: от осмысления результатов к новой повестке», организованный Казахстанским институтом стратегических исследований при Президенте Республики Казахстан. Форум объединил представителей государственных органов, международных организаций, аналитических центров и экспертного сообщества.

С презентацией спикера можете ознакомиться здесь.