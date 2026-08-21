Казахстан добился высокого уровня доступа к образованию и занятости – ПРООН

Образование,Мнения

Как отметила Постоянный представитель Программы развития ООН в Казахстане Катаржина Вавьерниа, достигнутые показатели свидетельствуют о том, что страна сформировала базовые условия для следующего этапа развития человеческого капитала

Фото: КИСИ

Казахстан добился высокого уровня охвата населения образованием, а уровень безработицы в стране составляет около 4,5%. Об этом было заявлено на National Think Tank Forum «Проекция будущего: от осмысления результатов к новой повестке», проходящем в Астане, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на КИСИ

Как отметила Постоянный представитель Программы развития ООН в Казахстане Катаржина Вавьерниа, достигнутые показатели свидетельствуют о том, что страна сформировала базовые условия для следующего этапа развития человеческого капитала.

Теперь на первый план выходят не только доступность образования и наличие рабочих мест, но и их качество, производительность труда и создаваемая в экономике добавленная стоимость.

Положительная динамика наблюдается и в других показателях качества жизни. Ожидаемая продолжительность жизни в Казахстане выросла более чем на пять лет и достигла почти 76 лет. Одновременно продолжают снижаться показатели материнской и детской смертности.

Таким образом, дальнейшая социальная повестка Казахстана постепенно смещается от расширения базовых возможностей к повышению качества человеческого капитала и созданию условий для его более эффективной реализации в экономике.

Напомним, в Астане состоялся National Think Tank Forum «Проекция будущего: от осмысления результатов к новой повестке», организованный Казахстанским институтом стратегических исследований при Президенте Республики Казахстан. Форум объединил представителей государственных органов, международных организаций, аналитических центров и экспертного сообщества.

С презентацией спикера можете ознакомиться здесь.

#Казахстан #Образование #мнение #ПРООН

Популярное

Все
Песни, которые не стареют
Модернизация во имя талантов из глубинки
Курсай. Двенадцать лет спустя
В Алматы поздравили ветерана со 100-летием
Мегаполис цветет
Ответственный подход
Закон Республики Казахстан О кредитной рейтинговой деятельности
Курултай как новая модель законодательной власти: традиции и современность
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования и цифровизации финансового рынка, банкротства, а также оценки государственных органов
Женское лицо IT-сообщества
Гражданское общество – соавтор реформ
Миссия – объединить людей
Общение дорогого стоит
Формат пришелся по душе
Ускользающее лето
Философия мастерства
Благодаря цифровизации в РК предотвратили необоснованные траты на 10,6 млрд тенге
Дзюдоист Габит Расулхан завоевал «золото» чемпионата мира среди кадетов
Онлайн-сервисы проверки и регистрации граждан запустят в день голосования на избирательных участках
Где в Астане проходят школьные ярмарки
Исследования Улуса Джучи выходят на новый уровень
Конституция и региональное развитие
Новая Конституция в действии: что изменит однопалатный Курултай
После капремонта заработал вокзал станции Боранды
Comic Con Astana побил рекорд
Авария стала серьезным испытанием для энергосистемы юга Казахстана: мнение экспертов
«Принцесса цирка» открыла сезон
Крупную логистическую компанию оштрафовали в области Жетісу
В селе Шорнак открылся современный спорткомплекс
В Алматы отключили свет
В Алматы началось строительство горнолыжного курорта
Дом культуры за 658 млн тенге открыли в Алматинской области
Масштабный блэкаут поставил под угрозу срыва концерт Канье Уэста в Алматы
17 лет скрывался в Европе: участника убийства осудили в Алматы
Будет построена новая школа
Задействован дополнительный финансовый рычаг
Возврат активов: 7 млрд тенге выделили на строительство школы в Астане
Сократить дефицит ученических мест
Первый ранец Али
Обеспечить прозрачность и единообразие
Возродить сквозное судоходство
Ресайклинг при ремонте дорог
Дорога к звездам начинается на Земле
В Атырау появится уникальная локация
Главный полицейский Атырауской области проверил работу патрульных нарядов
Большие перспективы для села
ИИ определил победителя «Золотого мяча»
Лучших кинологов Нацгвардии определили в Актау
Глава NVIDIA отметил развитие AI-инфраструктуры Казахстана
Атырау становится центром вагоностроения
Семейная ферма с европейским уютом
Поддельные госномера продавали по всему Казахстану
Готовить специалистов нового поколения
«Зеленое сердце» Семея
Челлендж в Вооруженных силах
Соль отправится на экспорт
Асу Алмабаев дебютирует в лиге RAF против Джонни Диджулиуса
Курултай: логика преемственности и ответственности
Сообщение Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан О регистрации партийного списка Общественного объединения «Партия «Әділет» на выборы депутатов Курултая Республики Казахстан, назначенные на 23 августа 2026 года
ИИ в судебной системе: процессуальные гарантии и пределы автоматизации

Читайте также

Название Курултай возвращает казахстанцев к великим традици…
Казахстан вошел в топ-25 стран мира по развитию электронног…
За 3 года в Казахстане построили более 200 школ нового форм…
Предстоящие выборы – это не только борьба между партийными …

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]