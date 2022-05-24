Фото пресс-службы Президента РК
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Глава КНБ доложил Токаеву о мерах по укреплению охраны государственной границы

Глава государства принял председателя Комитета национальной безопасности РК Ермека Сагимбаева, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Президента РК.

Касым-Жомарт Токаев заслушал доклад об основных итогах деятельности ведомства за текущий месяц, задачах на предстоящий период и мерах по реализации Указа о реформировании КНБ.

Ермек Сагимбаев доложил о ходе мероприятий органов КНБ по противодействию международному терроризму, пресечению каналов незаконного оборота наркотических средств и оружия, в том числе похищенного в ходе январских событий, а также о мерах по укреплению охраны государственной границы.

Согласно представленным Президенту данным, в результате проведенных операций ликвидирован ряд международных и региональных наркоканалов, из незаконного оборота изъято свыше 15 кг психотропных веществ и 4 тонны прекурсоров. Пресечена деятельность преступных групп, занимавшихся сбытом огнестрельного оружия и боеприпасов, выявлены схроны.

Для поддержания боевой готовности штабом Антитеррористического центра проведено 3 командно-штабных и 29 оперативно-тактических учений. В ходе охраны рубежей страны задержано 632 правонарушителя, на Каспии изъято более 11 км орудий браконьерского лова.

Не допущено незаконное перемещение валюты, золота на сумму свыше 230 млн тенге, товаров – на 77,9 млн тенге, горюче-смазочных материалов – на 2,5 млн тенге.

Главе государства также доложили об исполнении его поручений по реформированию КНБ, в том числе о проведении в основных оперативных службах необходимых структурных преобразований, обеспечивающих реализацию установок руководства страны и повышение эффективности служебной деятельности.

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