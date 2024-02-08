Глава Минздрава рассказала, какие советы ей дала Ажар Гиният

Министр здравоохранения Акмарал Альназарова, отвечая на вопросы журналистов в Сенате, рассказала о том, какие советы ей дала ее предшественница Ажар Гиният, передает корреспондент Kazpravda.kz.
- Мы с Ажар Гиниятовной встретились. Мы - коллеги, очень много лет вместе работаем. На каждом этапе у каждого руководителя ведомства бывают свои определенные задачи. Ажар Гиниятовна пришла в период вспышки ковида в стране и вся ее деятельность была направлена на оперативное управление. Вместе с тем, сегодня мы видим вакциноуправляемые инфекции, но у нас весь 2023 год проходил под эгидой работы с ВОЗ. Мы ее опыт конечно будем использовать. Я думаю, она останется в системе здравоохранения, - сказала глава Минздрава.
Говоря о том, дала ли ей Ажар Гинят какие-либо профессиональные советы, Акмарал Альназарова отметила, что она открыта для критики.
- Каких-то определенных советов… (задумалась – прим. автора). В принципе по мере работы вы увидите ситуацию в аппарате и так далее. Если будут какие-то вопросы, я всегда готова в любое время (ответить – прим. автора). Все пожелания будут учтены. Ажар Гиниятовна достойно выполнила те задачи, которые были возложены на нее, - добавила министр.