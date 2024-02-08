Глава Минздрава рассказала, какие советы ей дала Ажар Гиният

- Мы с Ажар Гиниятовной встретились. Мы - коллеги, очень много лет вместе работаем. На каждом этапе у каждого руководителя ведомства бывают свои определенные задачи. Ажар Гиниятовна пришла в период вспышки ковида в стране и вся ее деятельность была направлена на оперативное управление. Вместе с тем, сегодня мы видим вакциноуправляемые инфекции, но у нас весь 2023 год проходил под эгидой работы с ВОЗ. Мы ее опыт конечно будем использовать. Я думаю, она останется в системе здравоохранения, - сказала глава Минздрава.