Глава Минздрава рассказала, какие советы ей дала Ажар Гиният

Здравоохранение
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Тусупбекова Лаура
корреспондент
Наталия Буланова
выпускающий редактор

Министр здравоохранения Акмарал Альназарова, отвечая на вопросы журналистов в Сенате, рассказала о том, какие советы ей дала ее предшественница Ажар Гиният, передает корреспондент Kazpravda.kz.

Фото: bizmedia.kz

- Мы с Ажар Гиниятовной встретились. Мы - коллеги, очень много лет вместе работаем. На каждом этапе у каждого руководителя ведомства бывают свои определенные задачи. Ажар Гиниятовна пришла в период вспышки ковида в стране и вся ее деятельность была направлена на оперативное управление. Вместе с тем, сегодня мы видим вакциноуправляемые инфекции, но у нас весь 2023 год проходил под эгидой работы с ВОЗ. Мы ее опыт конечно будем использовать. Я думаю, она останется в системе здравоохранения, - сказала глава Минздрава.

Говоря о том, дала ли ей Ажар Гинят какие-либо профессиональные советы, Акмарал Альназарова отметила, что она открыта для критики.

- Каких-то определенных советов… (задумалась – прим. автора). В принципе по мере работы вы увидите ситуацию в аппарате и так далее. Если будут какие-то вопросы, я всегда готова в любое время (ответить – прим. автора). Все пожелания будут учтены. Ажар Гиниятовна достойно выполнила те задачи, которые были возложены на нее, - добавила министр.

#Минздрав #министр #Гиният #Альназарова #советы

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