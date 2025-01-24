Глава Нацбанка представил президенту информацию о Нацфонде и ЕНПФ

Фото: Акорда

Тимур Сулейменов отчитался об итогах реализации Национальным банком денежно-кредитной политики в 2024 году и планах монетарного регулятора на 2025 год, он проинформировал о ситуации в экономике и финансовой системе Казахстана, деловой активности, факторах инфляции, а также о мерах, принимаемых в целях стабилизации цен и достижения среднесрочной цели по инфляции в 5%.

По итогам 2024 года инфляция сформировалась в пределах прогнозного диапазона Национального банка и составила 8,6%. Глава Нацбанка представил информацию о состоянии активов Национального фонда, золотовалютных резервов и ЕНПФ.

В 2024 году доходы от управления активами Нацфонда составили 4,5 млрд долларов, или более 7,5%. Валовые золотовалютные резервы Нацбанка достигли 45,8 млрд долларов, увеличившись на 27,4%. Инвестиционный доход от управления пенсионными активами ЕНПФ составил 3,4 трлн тенге, а доходность превысила инфляцию более чем в 2 раза и достигла 17,8%.

Тимур Сулейменов проинформировал о ситуации на валютном рынке и реализуемых мероприятиях для обеспечения стабильности тенге; рассказал о стабильной ситуации в банковском секторе, продолжении устойчивого роста депозитной базы, принимаемых мерах для обеспечения финансовой стабильности и планах по повышению эффективности макропруденциальной политики; доложил о результатах развития Национальной цифровой финансовой инфраструктуры, деятельности Антифрод-центра.



Глава государства подчеркнул важность стабилизации инфляции, продолжения тесной координации макроэкономической политики Национального банка и правительства, а также поставил ряд задач по деятельности Нацбанка.