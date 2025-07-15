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На брифинге по итогам заседания Правительства Олжас Бектенов дал ряд указаний, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу кабмина

«В нефтегазовой сфере необходимо завершить полный ввод проекта будущего расширения и проекта управления устьевым давлением на месторождении Тенгиз. Также поручаю ускорить реализацию текущих проектов по строительству газоперерабатывающих заводов», – подчеркнул Олжас Бектенов.

Напомним, Глава государства поставил задачу по достижению Казахстаном полного самообеспечения электроэнергией и формированию резервов. Реализация ключевых энергетических проектов — это стратегическая задача, направленная на обеспечение устойчивости экономики. Надежная и прогнозируемая работа энергосистемы создает основу для промышленного роста и развития регионов, а также способствует вводу новых проектов, в том числе в области внедрения цифровых решений и искусственного интеллекта.