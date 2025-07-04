В Правительстве рассмотрели крупные энергопроекты

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Премьер-министр Олжас Бектенов провел совещание по вопросам реализации ключевых энергетических и инфокоммуникационных проектов в рамках исполнения поручений Президента, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Кабмина 

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

С докладами в ходе совещания выступили министры энергетики – Ерлан Аккенженов, цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности – Жаслан Мадиев, а также председатели правлений АО «ФНБ «Самрук-Қазына» Нурлан Жакупов, АО «KEGOC» – Наби Айтжанов, АО «Самрук-Энерго» – Кайрат Максутов. 

«Глава государства поставил задачу по достижению Казахстаном полного самообеспечения электроэнергией и формированию резервов. Реализация ключевых энергетических проектов — это стратегическая задача, направленная на обеспечение устойчивости экономики. Надежная и прогнозируемая работа энергосистемы создает основу для промышленного роста и развития регионов, а также способствует вводу новых проектов, в том числе в области внедрения цифровых решений и искусственного интеллекта. Необходимо обеспечить ввод новых мощностей в установленные сроки», — подчеркнул Олжас Бектенов.

По данным Министерства энергетики, в настоящее время в Казахстане функционирует 230 электрических станций, из них 156 объектов возобновляемых источников энергии (ВИЭ) общей установленной мощностью свыше 3 ГВт. По итогам 2024 года выработка электроэнергии составила 117,9 млрд кВтч при потреблении 119,9 млрд кВтч. 

Министр энергетики Ерлан Аккенженов доложил, что для покрытия дефицита и обновления мощностей реализуется комплексная программа развития генерации с вводом дополнительно более 26 ГВт энергии до 2035 года. На сегодня проекты по вводу 10 ГВт уже находятся на разных стадиях проработки. За счет модернизации существующих станций планируется обеспечить еще порядка 5 ГВт. В 2025 году запланирован ввод 621,5 МВт, из них 166 МВт традиционной и 455,5 МВт мощности ВИЭ.

Внимание уделено реализации перспективных проектов на технологии чистого угля с близкими к нулю выбросами, в частности, строительству Экибастузской ГРЭС-3 мощностью порядка 2,6 ГВт и ТЭЦ в Курчатове на 600-700 МВт. Данные инициативы направлены на поэтапную замену устаревших угольных станций и соответствуют курсу, обозначенному Главой государства, на достижение углеродной нейтральности к 2060 году.

Председатель правления фонда «Самрук-Қазына» Нурлан Жакупов доложил о ходе реализации проекта по строительству парогазовой установки мощностью 1 ГВт в Туркестанской области. Объект планируется включить в состав специальной экономической зоны TURAN. Выход парогазовой установки на проектную мощность ожидается в 2027 году. 

О проектах «Самрук-Энерго» доложил председатель правления Кайрат Максутов. Холдингом реализуется ряд крупных инициатив по модернизации генерирующих мощностей. В рамках расширения Экибастузской ГРЭС-2 ведется строительство третьего энергоблока мощностью 540 МВт, ввод которого запланирован на 2028 год. В Алматы планируется перевод ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3 на газ. По завершении модернизации в 2026 году суммарная установленная мощность этих станций составит более 1 ГВт. Также ведётся подготовка к строительству новых ТЭЦ в Кокшетау, Семее и Усть-Каменогорске. По проекту в Кокшетау определены подрядчики, начаты процедуры по заключению контрактов.

О проводимой работе по объединению энергосистемы Западной зоны с Единой электроэнергетической системой страны и усилению Южной зоны доложил председатель правления АО KEGOC Наби Айтжанов. В рамках исполнения поручений Президента реализуются две крупных инициативы общей стоимостью свыше 356 млрд тенге. 

Проект по строительству линии электропередачи 500 кВ «Қарабатан – Өлке» протяженностью более 600 км направлен на повышение качества электроснабжения в Атырауской и Актюбинской областях, а также создание инфраструктурных условий для подключения объектов ВИЭ в западных регионах. Работы ведутся согласно графику, ввод в эксплуатацию запланирован до конца 2027 года.

В рамках усиления электрических сетей Южной зоны ведется строительство линии 500 кВ по маршруту «Шу – Жамбыл – Шымкент» протяженностью 475 км, а также модернизация ключевых подстанций. Завершение работ запланировано на середину 2027 года. Проект позволит обеспечить стабильную работу энергосистемы в южных регионах и повысить ее устойчивость к внешним рискам.

В целом для обеспечения надежной работы Национальной электрической сети в рамках масштабных планов по строительству генерирующих мощностей KEGOC планируется реализовать 8 крупных инвестиционных проектов на общую сумму 2,3 трлн тенге.

#Правительство #энергетика

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