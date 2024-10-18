фото Игоря Бургандинова

В экспозиции представлены 28 живописных полотен художника, который совмещает в своем творчестве реализм и абстракцию, создавая работы, привлекающие как знатоков классики, так и любителей экспериментов. Его особенный стиль не только привносит свежие идеи в современное искусство, но и помогает осмыслить важные исторические и культурные процессы через призму эстетики.

– Нуржан Саутбеков владеет многими графическими и живописными техниками, много лет успешно передает свое мастерство ученикам, – рассказывает искусствовед Ольга Батурина. – Его работы – отражение философских размышлений, где прошлое переплетается с современными формами и символами.

Исторические сюжеты, по словам Ольги Батуриной, занимают важное место в творчестве автора. Саутбеков не просто изображает минувшие события – он интерпретирует их через призму современности. Например, его картины, посвященные великим полководцам, битвам или культурным достижениям, не только реконструируют прошлое, но и представляют его в новом свете как часть глобального культурного наследия. Это делает его творчество актуальным и доступным для зрителей, которые ищут связь между традицией и современностью.

– Главное – избегать банальности в творчестве, – говорит Нуржан Саутбеков. – На выставках «На столе» 2011 года и «Фантомы» 2015 года были и пейзажи, и графика. «Опыты» 2016 года – уже более цельная выставка, как зрелый художник, я уже осознавал свое взросление. Оставляю только то, что нравится. Работы без удачного завершения – не добился в абстрактной картине смысловой глубины, не почувствовал радости – выкидываю. Хочу верить, что зритель меня поймет, испытает удовольствие от моего творчества.

По его словам, в процессе создания очень важно состояние вдохновения – если чувствуешь его как поток, то работаешь увлеченно, легко и быстро.

Как отмечают специалисты, Саутбеков демонстрирует глубокие знания как классической живописи, так и современных методов. Это выражается в тщательной проработке деталей и текстур, а также в использовании различных техник – от гладких мазков до более экспрессивных и свободных движений кистью. Такое разнообразие позволяет ему создавать произведения, которые кажутся живыми и дышащими, наполненными движением и энергией.

Работы художника хранятся в Государственном музее им. А. Кастеева и во многих частных коллекциях разных стран мира.