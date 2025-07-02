Голос гражданского общества

Общество
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Андрей Кратенко
собственный корреспондент по СКО

В Петропавловске состоялся XII областной Гражданский форум неправительственных организаций (НПО) под символичным девизом «Голос в унисон со временем: гражданское общество и нацио­нальные ценности».

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Мероприятие прошло в стенах креативного пространства Digital Urpaq и объединило более сотни участников – лидеров региональных НПО, депутатов, представителей госорганов, экспертного сообщества, СМИ и членов Национального курултая. На ярмарке – выставке лучших НПО были представлены 13 проектов – финалистов конкурса на звание «Лучшее НПО региона».

На пленарном заседании с приветственным словом выступила председатель Граж­данского альянса по Северо-Казахстанской области Асель Есжанова. Она подчеркнула, что в условиях современных вызовов именно гражданское общество становится опорой национального единства и важнейшим парт­нером государства в социальной политике.

Вице-министр культуры и информации Айзада Курманова озвучила важное поручение Президента, данное в рамках IV Национального курултая: актуализировать законодательство, регулирующее деятельность неправительственных организаций. По ее словам, сегодня существует необходимость либо принятия отдельного закона об НПО, либо внесения системных изменений в действующее законодательство.

– Разные термины в нормативных актах порождают путаницу и затрудняют работу сектора, – отметила она.

Президент Гражданского альянса Казах­стана Бану Нургазиева выразила поддержку идее единого закона и подчеркнула важность выработки комплексного подхода, в котором будут учтены интересы всех сторон: государства, НПО и общества.

Председатель Института развития местного самоуправления Сергей Худяков в своем выступлении обозначил вехи развития граж­данского сектора и напомнил о 20-летии Гражданского альянса СКО. Он подчеркнул, что нынешний этап требует нового качества диалога и партнерства между государством и гражданским обществом.

С трогательной речью выступила председатель ОФ «Қазақстан халқына» Лаззат Чинкисбаева, подчеркнувшая, что благо­творительность – не вспомогательный механизм, а инструмент устойчивого регионального развития.

Общественный деятель и учредитель РОО «Сенімен Болашақ» Нуркен Асанов призвал к укреплению духовных и человеческих ценностей как основы гражданской активности. Представитель уполномоченного по правам человека Жанат Жумабаев говорил о том, что будущее НПО – в системной работе с обществом и решении социально значимых проблем через механизмы обратной связи и местных инициатив.

На диалоговых площадках обсуждались подходы к совершенствованию законодательства и механизмов государственного социального заказа. В рамках форума прошли мастер-классы и тренинги для руководителей НПО, где говорили о социальном лидерстве, устойчивости организаций и формировании нового поколения НПО, готовых к вызовам времени.

XII форум НПО в СКО стал не просто дискуссионной площадкой, но и мощным импульсом к консолидации усилий государства и гражданского общества. Сегодня, когда вызовы множатся, особенно важен голос, звучащий в унисон со временем, – конструктивный, независимый и направленный на общее благо.

#Петропавловск #НПО #форум #гражданский форум

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