Голосующие в Алматы фотографировались со знаменитостями и делали селфи в специальной фотозоне

Выбор за нами

Алматинский участок для голосования № 361 с творческим подходом подошел к прикрепленным гражданам. Голосующие фотографировались со знаменитостями и делали селфи в специально подготовленной фотозоне.

На референдум вынесен всего один вопрос, но сколько за ним стоит? И общие ценности – образование, достойная старость, доступная медицина, мирный процветающий край, свобода и безопасность, доверие к власти и свое, глубоко личное, сокровенное.

Выразить свою позицию – социальная ответственность каждого гражданина. Проще махнуть рукой и не верить, но ведь мы строим Новый Казахстан, мы формируем будущее следующих поколений. Зачем пенять на Правительство, если сами не способны на такую малость? Алматинцы, следуя традиции, проявили наименее ответственную социальную позицию среди всех регионов Казахстана с явкой на Республиканский референдум о поправках в Конституцию около 30% от общего числа. Кому в Казахстане жить хорошо? Правильно! Нам, алматинцам, лучше всех. Счастливый, беззаботный край. Об этом и неумолимая статистика говорит. Алматы прочно лидирует в рейтинге городов с самым высоким «индексом счастья». Несмотря на такое заключение, на участки для голосования ответственные граждане пришли к самому открытию. Вверенный нам участок № 361, расположенный в школе искусств «Көкіл», «распечатал» олимпийский чемпион Ермахан Ибраимов. Именитый боксер, депутат и патриот пришел на участок с семьей, пожелал всем удачи и сфотографировался со всеми желающими. Чемпион всегда первый, особенно когда дело касается будущего своей страны.

– На нашем участке очень активные и ответственные граж­дане, – говорит Жанна Оразакова, заместитель председателя комиссии 361-го участка города Алматы. – Самый оживленный поток граждан наблюдался ранним утром. Голосовать приходили семьями. Наш участок расположен в историческом здании 1934 года постройки. Сейчас здесь находится школа искусств. Всего к участку прикреплены 2 134 человека.

Обстановка на участке очень располагающая для всех возрастов. Видимо, сказывается творческая энергетика школы. Почтенные словоохотливые пенсионеры не уходили без порции человеческого общения и добрых искренних пожеланий, которые щедро раздавал пожилым граж­данам председатель комиссии Жанат Молдасанов. Для поколения «некст» тоже были припасены свои фишки. Так, на участке была оборудована специальная фотозона для желающих козырнуть в соцсетях.

Не остались без внимания и инвалиды и маломобильные граж­дане, прикрепленные к участку. Вместе с представителем комиссии и наблюдателем мы отправились к тем, кто не в состоянии прийти самостоятельно. Всего таких адресов было шесть. За каждым из них своя история, своя боль и надежды. И что удивительно, люди, волею судьбы оказавшиеся в затруднительной ситуации, лишенные способнос­ти полноценно передвигаться, выразили готовность и желание сделать свой выбор, а не махнули обиженно рукой.

Ответственная миссия – нести урну для голосования – выпала самому младшему члену нашей выездной мини-комиссии. Наблюдатель – 19-летняя студент­ка Муслима Жунисбек – даже в машине боялась выпустить ее из рук. Проголосовали все адресаты. Одинокая пенсионерка Вера Федина в нынешнем году отмечает юбилей – 85 лет. На жизнь старушка не жалуется, благодарит нас, что пришли и уважили. Сетует лишь, что общения совсем мало. А как оказалось, в одном доме с ней проживает наш второй адресат Виктор Студенин, который переехал сюда совсем недавно. Вот так, неожиданно, общими усилиями нашли мы старушке собеседника и товарища.

– Никто не отказался от учас­тия в выездном референдуме, – говорит Калампыр Алиаскарова, член комиссии. – Всего на участке шесть человек, и все шестеро сделали свой выбор.

Сейт Шабденов – заключительный в нашем списке. Достаточно молодой импозантный мужчина, уже 5 лет имеет инвалидность 1-й группы. Передвигается на коляске. Но при этом жизненная позиция Сейта очень активна. Он с интересом расспрашивал нас о проведении референдума, делился мыслями.

– Это уже вторая электоральная кампания, не выходя из квартиры, – говорит бывший дорожный строитель Сейт Шабденов. – Раньше я всегда ходил голосовать сам. И сейчас считаю необходимым выражать свою гражданскую позицию, и очень хорошо, что такую возможность мне предоставляют.