Готовят трубы летом

ЖКХ
Михаил Тё
собственный корреспондент по Жамбылской области

В регионе планомерно и организованно готовятся к зимним холодам: на улицах областного центра ведется ремонт тепловых сетей, а бюджетные учреждения запасаются углем.

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По информации руководителя областного управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Нурсултана Исабекова, на подготовку к предстоящему отопительному сезону предусмотрено 66,7 млрд тенге. Эти средства будут направлены на обеспечение теплом 1 767 социальных объектов и 1 855 многоквартирных жилых домов. Их обслуживанием займутся работники девяти теплоэнергетичес­ких комплексов и 590 автономных котельных. В настоящее время все работы проводятся в соответствии с утвержденным графиком.

Главным проблемным вопросом все еще остается состояние тепловых сетей. Их общая протяженность в области составляет 350,7 км, при этом степень изношенности труб – 53%. Именно поэтому из года в год в теплые месяцы местные власти организуют их поэтапное обновление. К примеру, в текущем году намечено отремонтировать 17,4 км теплотрасс, на что выделено 5,3 млрд тенге.

На сегодняшний день в Таразе полностью завершена реконструкция теп­ловой магистрали М-3 протяженнос­тью 750 метров. Кроме того, близятся к завершению работы по замене 499 мет­ров тепловых сетей в микрорайоне Самал и 820 метров труб в микрорайоне Алатау.

Также в рамках национального проекта «Модернизация энергетического и коммунального секторов» идет замена еще 4,4 км тепловых сетей. Кроме того, за счет собственных средств предприятий проводится текущий и капитальный ремонт 8,7 км трубопроводов, а в городе Каратау на выделенные из областного бюджета средства ремонтируется 2,1 км магистральных теплосетей. По итогам проводимых работ до конца года уровень их амортизации планируется снизить на 2%.

В ходе аппаратного совещания в областном акимате стало известно, что параллельно в регионе ведется работа по формированию запасов топ­лива на зимний период. На сегодня при теплоэнергетических комплексах сформирован резерв в объеме 20,1 тыс. тонн мазута и 1,3 тыс. тонн угля. Кроме того, в городской котельной Жанатаса запасено 2,1 тыс. тонн угля. Всего к предстоящему отопительному сезону предстоит заготовить 189,6 тыс. тонн твердого топлива. Из них 55,5 тыс. тонн угля предназначено для социальных объектов, а 134,1 тыс. тонн – для населения.

Следует сказать, что из 365 автономных котельных, работающих в организациях образования и находящихся в ведении районных коммунальных предприятий, 141 отапливаются углем. Потребность этих объектов в твердом топливе составляет 41,3 тыс. тонн. В настоящее время договоры на его поставку заключены.

Всем ответственным лицам в акимате области напомнили, что подготовку к отопительному сезону необходимо рассматривать не как сезонную кампанию, а как стратегическую задачу, направленную на обеспечение надеж­ной работы коммунальной инфраструктуры и безопасности граждан.

Особое внимание исполнительная власть уделяет подготовке к зиме объектов образования, в частности, техническому состоянию котельных, систем отопления и инженерных коммуникаций.

В случае выявления недостатков дано поручение своевременно их устранить, а ремонтные работы – завершить в установленные сроки. На объектах, отапливаемых каменным топливом, планируется заблаговременно создать необходимый запас.

#Тараз #ЖКХ #отопление #отопительный сезон

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