Городские «лесорубы» продолжают бесчинствовать

В ежедневной суете шымкент­цы как-то не сразу заметили, что в городе произошло очередное «тихое убийство»: кто-то вырубил деревья, растущие вдоль крупнейшей городской магистрали – улицы Рыскулова. И надо же такому случиться: деревья вырубили перед только что построенным пятиэтажным коммерческим зданием, тут же обустроив на полосе озеленения автостоянку с парковочными местами под два десятка автомобилей.

Парковка вышла далеко за пределы границ разумного, тут не оставили ни одного деревца, и это вызывает вопросы у граждан, живущих в условиях жаркого климата. В управлении же развития комфортной городской среды Шымкента лишь разводят руками. В ответ на журналистский запрос здесь сообщили, что разрешения на вырубку деревьев не давали ни на участке, где непосредственно возведен коммерческий объект, ни на мес­те парковки.

Да, собственно, никто и не обращался по этому поводу. В ведомстве даже засомневались: а были ли здесь деревья? Были. На сей счет есть снимки космичеcкого мониторинга Google Earth Pro.

Вместе с руководителем отдела управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений Шымкента Бахытом Омархановым мы изучили снимки. И оказалось, что на месте коммерческого здания было как минимум 12 деревьев. На территории газона, где сейчас оборудована стоянка, располагалось не меньше семи крупных деревьев. Те, что помельче, решили не считать.

Согласно сведениям АИЗ ГЗК единого реестра землепользователей, земельный учас­ток с кадастровым номером ­19-309-025-590 площадью 0,1058 га, расположенный по адресу ул. Рыс­кулова, 48⁄1, оформлен под проектирование и строительство торгово-развлекательного центра. Права на частную собственность данного участка возникли в результате договора купли-продажи еще в 2005-м на имя некой Эльмиры Е. Строительство ведется на основании архитектурно-планировочного задания (АПЗ), выданного в 2017 году.

На кадрах космического мониторинга 2018 года можно увидеть разворачивающуюся стройку, когда деревья еще были живы. И если при строительстве здания их снос, по крайней мере, был логичен, то выкорчевка зеленых насаждений под парковку вызывает большие вопросы.

Не проще ли было спроектировать здание с подземной парковкой, не покушаясь на городскую землю и растущие деревья?! Ведь если под построенным зданием земля находится в частной собственности, то территория, приспособленная под автостоянку, относится к категории земель общего пользования.

– Установлено, что перед земельным участком, предоставленным на основании договора, незаконно используется государственная земля в качест­ве парковки без каких-либо право­устанавливающих документов, – комментирует руководитель управления архитектуры, градо­строительства и земельных отношений Нурбол Жунусбеков. – Между тем пункт 19 статьи 44-2 Земельного кодекса РК четко оговаривает, что не допускается пользование земельным участком без государственной регис­трации прав на земельный учас­ток в порядке и сроки, установленные законодательством. Несоблюдение данной нормы классифицируется как самовольное владение земельным участком и предусматривает административную ответственность.

О факте нарушения Земельного кодекса управление проинформировало департамент по управлению земельными ресурсами (ДУЗР) города Шымкента для принятия административных мер. Сделали это после моего обращения 5 февраля текущего года. Две недели спустя пришел ответ за подписью заместителя руководителя ДУЗР, в котором сообщается, что департамент Комитета по правовой статис­тике и учетам Генеральной прокуратуры по городу Шымкенту отказал в проведении проверки по поводу выявленного факта самовольного владения землей. Этого оказалось достаточно, чтобы в управлении архитектуры, градостроительства и земельных отношений смирились с тем, что государственную землю кто-то незаконно использует.

Именно такое ощущение сложилось у меня после того, как спустя месяц после ответа ДУЗР я в очередной раз поинтересовалась у руководства управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений: какие меры приняты в отношении самовольного захвата городской земли? В чьей компетенции вернуть газон и восстановить деревья, которые каким-то непонятным образом были закатаны в асфальт? И вообще, есть ли такие намерения?

Тут-то и выяснилось, что якобы собственник бизнес-центра заявил: к стоянке он вообще не имеет никакого отношения. И это обстоятельство, оказывается, не упрощает задачу по применению закона и приведению территории в первоначальный вид, а, наоборот, существенно усложняет.

– Охрана и использование государственной земли – компетенция департамента управления земельными ресурсами, это их полномочия, – утверждает Бахыт Омарханов. – Мы только мониторим и отправляем им сообщения о выявленных фактах нарушений. Это они должны в суд подать, чтобы асфальт убрали, а уже управление развития комфортной городской среды затем может восстановить полосу озеленения.

Что имеем в сухом остатке? Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений не может принять меры, потому что ЦПСИ не открывает проверку специалистам департамента по управлению земельными ресурсами. ДУЗР в свою очередь не может обосновать ее необходимость и обратиться в суд, потому как управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений не предоставило полный пакет документов, подтверждающих нарушение. Так, что ли?..

Между тем в ответе ДУЗР управлению архитектуры, градо­строительства и земельных отношений есть еще один абзац, оговаривающий, что «в случае формирования акта о нарушении земельного законодательства, указанного в вашем письме, установления фактического нарушения и представления полного пакета документов, послужившего основанием для мониторинга в отношении лиц, допустивших нарушение, департаментом будут приняты соответствующие меры, исходя из статей 14, 65, 92, 94, 147, 148 Земельного кодекса РК».

К слову, статья 148 Земельного кодекса РК среди прочего оговаривает, что должностные лица органов, осуществляющих государственный контроль за использованием и охраной земель, обязаны своевременно принимать меры к нарушителям земельного законодательства и объективно готовить материалы проводимых проверок.

– Давайте мы вот так сделаем, – предлагает Бахыт Омарханов, видимо, устав от моей настойчивости. – После праздника (Наурыза. – Авт.) мы выедем на место днем, сфотографируем на стоянке машины, заактируем и еще раз отправим в ДУЗР как подтверждение того, что стоянка используется.

Кто-то скажет, что это всего лишь частный случай. Но ситуа­ция говорит о том, как легко в Шымкенте можно самовольно захватить землю и использовать ее в личных интересах. Но будет ли за это наказание? Пока я пыталась, да так и не смогла, добиться наказания одних «дровосеков», в сотнях метров от той самой парковки, по улице Байтерекова на пересечении с улицей Рыскулова кто-то вырубил еще десяток деревьев...