Госдолг находится в безопасных пределах – Годунова

Председатель Высшей аудиторской палаты Казахстана Наталья Годунова в ходе презентации в Мажилисе Парламента РК отчета об исполнении бюджета за 2022 год констатировала безопасный уровень государственного долга, сообщает корреспондент Kazpravda.kz .

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«Государственный долг находится в безопасных пределах. Предельный уровень – 32% к 2030 году. При этом он сложился в размере 24,6% к ВВП», – сказала глава Высшей аудиторской палаты.

Однако Годунова добавила, что в 2022 году на погашение и обслуживание займов использовано 25% от всех доходов и 16% расходов республиканского бюджета или 2,9 трлн тенге.

«Если говорить о 25% всех доходов, мы считаем, что это все-таки много», – подчеркнула она.

При этом существует риск увеличения правительственного долга к 2030 году.

«Ограничение у нас – 27% к ВВП к указанному периоду. Эксперты прогнозируют увеличение долга до 49%», – сказала глава ВАП.