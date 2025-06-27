Государство исполняет свои обязательства в полном объеме – Олжас Бектенов

Правительство
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Премьер-министр Олжас Бектенов на совместном заседании палат Парламента ответил на вопросы о развитии экономики. С учетом поставленных Президентом задач выстраивается планомерная работа, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства

Фото: пресс-служба правительства

Правительством совместно с Парламентом приняты новые Бюджетный и Налоговый кодексы, которые будут определять фискальную политику страны. В них увязаны стратегическое и бюджетное планирование, денежно-кредитная и отраслевая политики, а также обеспечена интеграция с Национальным планом развития.

По данным Министерства финансов, в прошлом году 12 тыс. км дорог было охвачено строительством и ремонтом. В результате нормативное состояние республиканских и местных дорог достигло 93% и 89% соответственно. Также был завершен ремонт 1,5 тыс. км магистральной железнодорожной сети.

Проведена модернизация 542 км тепловых сетей и 55 тепловых источников, отремонтировано 6,5 тыс. км инженерных сетей. Также введена дополнительная электрогенерация суммарной мощностью более 700 МВт.

В прошлом году были введено рекордное количество жилья - 19 млн м2. В рамках исполнения социальных обязательств государства в 2024 году жильем были обеспечены 4 557 семей из числа социально уязвимых категорий. Рост экономики Казахстана с начала года составил 6%.

«Государство в полном объеме выполняет свои обязательства. И будет выполнять. В этом нет никаких сомнений быть не должно. В целом экономическая ситуация стабильна. Однако озвученные Вами проблемы действительно существуют. Эти вопросы не возникли за один день. Это проблемы, накапливавшиеся на протяжении многих лет. В настоящее время Правительство активно работает над их решением», - подчеркнул Олжас Бектенов.

#Парламент #экономика #Правительство

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