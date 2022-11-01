Свежий выпуск Государство – равный партнер 1 ноября 2022 г. 0:16 Алла Серикбаева Кандидат в президенты РК Мейрам Кажыкен в рамках агитационной кампании посетил уже три области Казахстана. В настоящее время действуют 14 региональных штабов кандидата в президенты РК Мейрама Кажыкена, выдвинутого содружеством профсоюзов «Аманат». В остальных областях есть доверенные лица. Всего более 130 человек получили удостоверения доверенных лиц данного кандидата на президентские выборы. В ходе zoom-конференции с областными предвыборными штабами Мейрам Кажыкен сообщил о результатах прошедших поездок по трем областям, о встречах с работниками крупных предприятий республики, студентами, молодыми предпринимателями и членами профсоюзов. В свою очередь доверенные лица отчитались о проводимой работе штабов в регионах. В ходе онлайн-встречи был обозначен ряд вопросов касательно хода предвыборной кампании и запланированных выездов кандидата. Также Мейрам Кажыкен встретился с представителями профсоюзов и бизнес-сообщества. На заседании «круглого стола» участники обсудили темы социального партнерства, регулирования социальных и трудовых отношений. Активную работу проводят сотрудники Улытауского штаба кандидата в президенты РК, где сконцентрировано большое количество промышленных предприятий. Они совместно с волонтерами раздают листовки с предвыборной программой Мейрама Кажыкена. До конца агитационной кампании планируется посетить все рабочие коллективы в регионе.