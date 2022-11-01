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Государство – равный партнер

Алла Серикбаева

Кандидат в президенты РК Мейрам Кажыкен в рамках агитационной кампании посетил уже три области Казахстана.

В настоящее время действуют 14 региональных штабов кандидата в президенты РК Мейрама Кажыкена, выдвинутого содружеством профсоюзов «Аманат». В остальных областях есть доверенные лица. Всего более 130 человек получили удостоверения доверенных лиц данного кандидата на президентские выборы.

В ходе zoom-конференции с областными предвыборными штабами Мейрам Кажыкен сообщил о результатах прошедших поездок по трем облас­тям, о встречах с работниками крупных предприятий респуб­лики, студентами, молодыми предпринимателями и членами профсоюзов. В свою очередь доверенные лица отчитались о проводимой работе штабов в регионах. В ходе онлайн-встречи был обозначен ряд вопросов касательно хода предвыборной кампании и запланированных выездов кандидата.

Также Мейрам Кажыкен встретился с представителями проф­союзов и бизнес-сообщества. На заседании «круглого стола» участники обсудили темы социального партнерства, регулирования социальных и трудовых отношений.

Активную работу проводят сотрудники Улытауского штаба кандидата в президенты РК, где сконцентрировано большое количество промышленных предприятий. Они совместно с волонтерами раздают листовки с предвыборной программой Мейрама Кажыкена. До конца агитационной кампании планируется посетить все рабочие коллективы в регионе.

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