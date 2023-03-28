Земельные участки стоимостью 25 млн тенге вернули в госсобственность в Атырауской области

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В Махамбетском районе установлены нарушения по целевому использованию пастбищных земель, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Атырауской области.

В целом, по данным прокуратуры, государству возвращено 34 земельных участка общей площадью 11 тыс. га с кадастровой стоимостью свыше 25 млн тенге.

«Установлены многочисленные факты длительного неосвоения таких земель, а также отсутствие у землепользователей скота, для выпаса которых приобретались пастбища», - говорится в сообщении.

Как пояснил прокурор Махамбетского района Багитжан Калиев, по мерам прокурорского реагирования местным исполнительным органом приняты соответствующие меры.

Ранее прокуратура сообщала об изъятии государством земельного участка в Алматы рыночной стоимостью свыше 6 млрд тенге, который принадлежал строительной компании.