Земельный участок за 6 млрд вернули государству в Алматы

Военные прокуроры инициировали иск о возврате в собственность государства земельного участка, который не использовался по назначению. Суд удовлетворил требование, и сейчас идет работа по исполнению судебного акта, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Главной военной прокуратуры.

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«В 2014 году земельный участок в Медеуском районе города Алматы рыночной стоимостью свыше 6 млрд. тенге, общей площадью 3,8484 га перешел в собственность ТОО «Строительная компания «Достық строй».

Однако, учитывая, что данный участок на протяжении более 7 лет не использовался по назначению, органы военной прокуратуры обратилась с иском о принудительном его изъятии», - рассказали в пресс-службе ГВП.

Решением Специализированного межрайонного экономического суда города Алматы от 24 ноября 2022 года исковые требования военной прокуратуры удовлетворены, оно вступило в законную силу.

В настоящее время ведется работа по исполнению судебного акта, резюмировали представители надзорного ведомства.