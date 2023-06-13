Группу Jusan вернули в казахстанскую юрисдикцию

Два года назад Правительство Казахстана фактически утратило контроль над группой.
Активы Jusan Bank вернулись в Казахстан, сообщает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства юстиции РК.
По информации Минюста, в 2021 году, вследствие спланированных действий, группа Jusan, включающая Jusan Bank и ряд других крупных активов в телекоммуникационной, сельскохозяйственной и иных отраслях, была выведена в иностранную юрисдикцию. Правительство Казахстана фактически утратило контроль над группой.
«B результате принятых Министерством юстиции совместно с другими госорганами мер удалось вернуть группу Jusan в казахстанскую юрисдикцию. Подписаны необходимые документы», – сообщили в министерстве.
Уточняется, что группа будет работать в соответствии c казахстанским законодательством, под контролем Правительства и других госструктур.
В сообщении Минюста также указано, что Jusan Bank принял на себя обязательства по продолжению финансирования казахстанских организаций образования. Ранее полученная банком госпомощь будет возвращена досрочно.
Реализация поручений главы государства о возврате выведенных активов будет продолжена, добавили в ведомстве.