Группу Jusan вернули в казахстанскую юрисдикцию

Два года назад Правительство Казахстана фактически утратило контроль над группой.

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Активы Jusan Bank вернулись в Казахстан, сообщает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства юстиции РК.

По информации Минюста, в 2021 году, вследствие спланированных действий, группа Jusan, включающая Jusan Bank и ряд других крупных активов в телекоммуникационной, сельскохозяйственной и иных отраслях, была выведена в иностранную юрисдикцию. Правительство Казахстана фактически утратило контроль над группой.

«B результате принятых Министерством юстиции совместно с другими госорганами мер удалось вернуть группу Jusan в казахстанскую юрисдикцию. Подписаны необходимые документы», – сообщили в министерстве.

Уточняется, что группа будет работать в соответствии c казахстанским законодательством, под контролем Правительства и других госструктур.

В сообщении Минюста также указано, что Jusan Bank принял на себя обязательства по продолжению финансирования казахстанских организаций образования. Ранее полученная банком госпомощь будет возвращена досрочно.

Реализация поручений главы государства о возврате выведенных активов будет продолжена, добавили в ведомстве.