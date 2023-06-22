Группу вымогателей из "общественного фонда" задержали в Семее (видео)

В городе Семее прошла спецоперация по задержанию преступной группы вымогателей, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz .

Фото: polisia.kz

Спецоперацию провели подразделения по борьбе с организованной преступностью Министерства внутренних дел cовместно с Комитетом национальной безопасности, при координации прокуратуры Абайской области.

Криминальную деятельность члены группировки маскировали под благотворительную помощь нуждающимся жителям. Для этого они формально создали общественный фонд, но официально его зарегистрировали, открыли в социальной сети Instagram страницу с подписчиками. При этом со дня создания организации на ее счет деньги не поступали.

Подозреваемые под предлогом финансирования фонда вымогали деньги у местной молодежи и употребляющих наркотики. В некоторых случаях злоумышленники удерживали своих жертв на съемных квартирах до получения денег.

«Выявлено 7 фактов вымогательства. В ходе спецоперации проведено 19 обысковых мероприятий, изъято холодное и травматическое оружие. В полицию доставлено 18 человек, из которых задержаны и водворены в изолятор временного содержания 8 основных участников преступной группы. Проводится досудебное расследование», – сообщил начальник управления ДБОП МВД РК Куандык Алпыс.