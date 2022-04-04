В Восточно-Казахстанской области, в 15 километрах от Серебрянска, произошла авария на железнодорожном мосту через Иртыш, сообщает Kazpravda.kz.

"Груженный углем и медным шлаком поезд сошел с рельсов, 11 вагонов на земле, 6 вагонов упали в реку Иртыш", - проинформировал местный паблик.

"На железнодорожном участке Оскемен – Кумыстау Восточно-Казахстанской области произошел сход с рельсов 18-ти вагонов грузового поезда. Поезд двигался со скоростью 37 км/час. Два сошедших вагона, груженные рудой, являются собственностью РФ. Еще 16 вагонов принадлежат ТОО "КазцинкТемирТранс", груженные шлаком", - прокомментировали в АО "НК "КТЖ".

Жертв и пострадавших нет. Задержек пассажирских и грузовых поездов не имеется, отметили в пресс-службе.

"Ведутся восстановительные работы. Для расследования всех причин и обстоятельств данного случая создана комиссия из числа руководителей АО "НК "КТЖ", - добавили в компании.

В социальных сетях распространяется видео с места аварии.