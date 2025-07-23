На пограничных пунктах пропуска «Бахты» (РК) - «Покиту» (КНР) началась реализация пилотного проекта «Умная таможня», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минфин

Фото иллюстративное: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

«Умная таможня» сделает пересечение границы быстрее и удобнее. Вместо водителей грузы будут перевозиться беспилотными машинами, которые смогут автоматически пересекать границу.

«Кроме того, запущена единая электронная декларация, которую признают обе страны, а оформление документов и сопровождение грузов станет полностью цифровым. Грузы смогут двигаться круглосуточно, почти без участия людей, благодаря автоматической навигации и системам контроля», - говорят в Минфине.

Ожидается, что благодаря проекту увеличится объем грузопотока до 10 млн тонн в год, значительно сократится время на таможенное оформление.

«Умная таможня» поможет обновить инфраструктуру на границе, создать новые рабочие места и привлечь инвестиции. Проект также позволит увеличить торговлю с Китаем и укрепит роль Казахстана как важного транзитного центра в Центральной Азии, добавили в ведомстве.