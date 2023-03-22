Хлопок газа в жилом доме в Туркестане: есть пострадавшие

В Туркестане в частном жилом доме произошел хлопок газа, передает Кazpravda.kz со ссылкой на OTYRAR.
В Туркестане, в частном жилом доме микрорайона Яссы, произошел хлопок газовоздушной смеси.
В результате 4 члена семьи с ожогами госпитализированы в больницу.
Причиной инцидента может быть утечка газа.
В доме обнаружен 25-литровый газовый баллон с неисправным редуктором.
Согласно выданным техническим условиям, в доме проведены строительно-монтажные работы частной подрядной организацией.
На сегодняшний день филиал не подключал потребителя к газовой сети, так как он еще не оплатил услуги по первичному подключению к газовой сети.
Несмотря на это, установлено, что потребитель самостоятельно подключился к газовой сети.
На месте происшествия работают специалисты ДЧС и газовики, проводятся экспертные действия.