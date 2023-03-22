Хлопок газа в жилом доме в Туркестане: есть пострадавшие

В Туркестане в частном жилом доме произошел хлопок газа, передает Кazpravda.kz со ссылкой на OTYRAR .

Фото: t.me/OTYRAR

В Туркестане, в частном жилом доме микрорайона Яссы, произошел хлопок газовоздушной смеси.

В результате 4 члена семьи с ожогами госпитализированы в больницу.

Причиной инцидента может быть утечка газа.

В доме обнаружен 25-литровый газовый баллон с неисправным редуктором.

Согласно выданным техническим условиям, в доме проведены строительно-монтажные работы частной подрядной организацией.

На сегодняшний день филиал не подключал потребителя к газовой сети, так как он еще не оплатил услуги по первичному подключению к газовой сети.

Несмотря на это, установлено, что потребитель самостоятельно подключился к газовой сети.

На месте происшествия работают специалисты ДЧС и газовики, проводятся экспертные действия.