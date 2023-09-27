Ход создания сети трансграничных хабов обсудили в правительстве

Правительство
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Хасенова Багдат
выпускающий редактор

В правительстве РК обсудили ход создания сети трансграничных хабов, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства.

Фото: primeminister.kz

Казахстан нацелен стать полноценным транспортно-логистическим хабом в Центральной Азии и в Каспийском регионе. Такую задачу поставил глава государства. Для ее реализации вокруг страны, на границах с Китаем, Кыргызстаном, Узбекистаном, Россией и на Каспии, создаются транспортно-логистические и торговые узлы.

Для контроля хода работы по созданию этой сети заместитель премьер-министра Серик Жумангарин провел заседание оперативного штаба со всеми заинтересованными госорганами, представителями инвесторов, акиматами регионов, где реализуются эти крупные проекты.

На Каспийском узле полным ходом и в обозначенные сроки движется проект строительства многофункционального морского терминала «Саржа». Мощность терминала – 10 млн тонн в год, завершение – в 2030 году. В рамках проекта будут построены зерновой терминал мощностью 1,5 млн тонн, терминал генеральных грузов в 1 млн тонн, универсальный терминал в 2 млн тонн, терминал наливных грузов в 5,5 млн тонн и транспортно-логистический центр (ТЛЦ). Уже завершены первые этапы строительства ТЛЦ, зернового терминала, наземной инфраструктуры. Начаты работы по строительству контейнерного хаба в портах «Актау» и «Курык».

Представитель ТОО Semurg invest заявил, что уже полностью готов к работе терминал генеральных грузов: на днях приняты первые 10 вагонов, построены все необходимые ж/д пути, сдан в эксплуатацию пирс с причальными сооружениями. Всё это позволит уже в 2023 году увеличить экспортный потенциал каспийского маршрута.

Как отметил на совещании Серик Жумангарин, проект Каспийского транспортного узла должен рассматриваться вкупе с поручением главы государства о строительстве скоростной ж/д магистрали из Челябинска в Иран через Казахстан.

«Строительство скоростной магистрали – это масштабный кооперационный проект на евразийском пространстве. Для этого нужно реконструировать «узкие места» железнодорожной сети Бейнеу – Мангистау и на участке автомагистрали Бейнеу – Шалкар. На следующее совещание КТЖ совместно с акиматом Мангистауской области необходимо подготовить конкретные предложения по строительству ж/д Орск – Болашак и подробным видением строительства подводящей инфраструктуры.

Мы на пороге подписания соглашения о зоне свободной торговли с Ираном по широкой номенклатуре товаров, перед нами стоит задача по доведению товарооборота с Ираном до $3 млрд. И это при том, что основными товарами поставок будут продукты питания. Центру торговой политики Qaztrade со своей стороны нужно проработать механизмы поддержки экспортеров зерна до Ирана», – заявил вице-премьер.

Индустриальный торгово-логистический комплекс (ИТЛК) «Алатау», расположенный на границе с Кыргызстаном, планируется реализовать в форме индустриальной зоны. Постановлением акима Жамбылской области от 12 сентября 2023 года уже создана региональная индустриальная зона «Алатау», выделен земельный участок в 36 га, инвестор занимается разработкой ТЭО. Решены вопросы по техническому обеспечению и подводки коммуникаций для строительства. В ближайшее время будет создана совместно с инвестором управляющая компания для строительства комплекса. Запуск ИТЛК запланирован на 2 квартал 2026 года.

Центр трансграничной торговли «Евразия» (ЦТТ) призван стать международной экономической площадкой на территории ЕАЭС. ЦТТ будет размещен на примыкающей к аэропорту города Уральска территории. Здесь размещена индустриальная зона (281 га), которая выступает узловой точкой грузопотоков, с выходом на Оренбург, Саратов, Самару и далее на крупнейшие федеральные округи РФ и страны Восточной Европы. Помимо ЦТТ здесь также предусмотрены зоны для агрологистического центра (хранения, торговли, переработки, логистики с/х и продовольственной продукции, с объектами придорожного сервиса и таможенного оформления) и авиакарго-терминала (грузовой терминал и международный мультибрендовый фулфилмент-центр). На сегодня акимат ЗКО проводит работу по строительству инфраструктуры индустриальной зоны для ЦТТ. Завершение строительства ожидается в конце 2024 года.

На Хоргосском узле планируется создать продовольственный хаб, место сбора, хранения и распределения продуктов питания казахстанских и зарубежных производителей для последующего экспорта на китайский и азиатско-тихоокеанские продовольственные рынки. Это позволит существенно укрепить продовольственную безопасность Казахстана и Китая.

В свете предстоящей диверсификации страны в мощный транспортно-логистический хаб на Евразийском пространстве, у продовольственного хаба – большие перспективы. Здесь необходимо построить современный продовольственный хаб класса «А», ориентированный на хранение продуктов питания, в том числе и тех, что нуждаются в особом температурном режиме: морепродукты, фрукты и овощи, продукция мясо-молочной и глубокой заморозки. В настоящее время определен земельный участок площадью не менее 50 га на территории МЦПС «Хоргос» под его строительство.

По итогам заседания Серик Жумангарин поручил всем ответственным за реализацию пяти трансграничных хабов органам подготовить подробные концепции развития и планы подведения инфраструктуры.

#экономика #Правительство #Жумангарин #хаб #логистика

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