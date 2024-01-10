Холодный дом Общество 10 января 2024 г. 1:30 11 Андрей Кратенко На невыносимый холод в квартирах жалуются жители новостройки в Петропавловске. фото автора Жильцы дома по улице Жамбыла, 38 написали обращение в связи с тем, что их дом остался без отопления по причине аварии, причем не в первый раз… «Вчера у нас опять авария, – указывается в обращении. – В итоге весь дом, а это 192 квартиры, остался без отопления. За всю ночь на наши обращения не приехала аварийка, поэтому сами пытались ремонтировать. Совсем недавно не было горячей воды и отопления в одном из подъездов. До нас нет никому дела! Летом во время дождей протекает крыша. Зимой окна промерзают, из них дует. Есть квартиры, в которых треснули рамы и стеклопакеты. Полы надо заливать заново, они разрушаются и превращаются в песок. При этом люди платят за ипотеку. Много семей с детьми-инвалидами. Пишем письма, а в ответ приходят отписки, ничего не меняется…» 12-этажный дом по улице Жамбыла, 38 высится в новом микрорайоне «Жас өркен». Уже два года его обитатели живут в стрессовом состоянии. Хорошо, когда за окном оттепель, и очень плохо в 30-градусные морозы. – У меня квартира ипотечная, получила по программе «Бақытты отбасы», – сообщает жительница дома Наталья Николайчик. – Вначале радовалась и благодарила за то, что государство помогает мне и моему ребенку с инвалидностью. Но потом столкнулась с трудностями. Четыре раза окна ремонтировала. В морозы на них лед. От стен идет жуткий холод, в щели дует. Я много жалоб написала, но толку нет. Магжан Байсеитова живет на 12-м этаже и боится вспоминать время, когда в доме не работали лифты. – Часто не бывает горячей воды. Крыша протекает. Все, что можно было заменить, мы уже заменили, а комфорта все равно нет, – сокрушается Магжан. Старший по подъезду Александр Боборыкин напомнил о том, что строительство дома началось в 2016–2017 годах и затянулось на несколько лет, за это время сменилось несколько подрядчиков, но итог все равно унылый. «Устранение разрушенной кладки облицовочного кирпича дома, ремонт мягкой кровли крыши, стыков и швов запланированы на весну 2023 года, – писали из городского акимата в прошлом году. – Касательно дефектов в канализационных системах и колодцах, необлагороженного двора, остекления балконов направлена досудебная претензия о надлежащем исполнении взятых на себя обязательств по договору. В случае неисполнения досудебной претензии в указанный срок отдел строительства оставляет за собой право обратиться с исковым заявлением в суд для принудительного исполнения». – 2023 год закончился, а проблемы нашего дома так и не решились, – печально констатирует Наталья Николайчик. Жители боятся, что местный исполнительный орган подготовит документы для передачи дома с баланса отдела ЖКХ на баланс ОСИ, и тогда все расходы по незавершенным строительным работам лягут на плечи собственников квартир. Между тем в пресс-службе АО «Севказэнерго» заверили, что дом снабжается теплом в нормальном режиме, что на входе температура теплоносителя составляет 72 градуса, а на выходе – 56. Комментируя ситуацию, пресс-служба городского акимата перечислила подрядчиков, отметив при этом, что со вторым из них акимат судится, рассчитывая заставить его устранить недоделки, однако судебного решения все еще нет. Правда, местные теплоэнергетики уже пообещали устранить неисправность в доме в течение двух дней. Тем временем началось фактическое, а не фиктивное заселение новоселов в другие новые дома Петропавловска. Еще до Нового года некоторым очередникам с помпой вручили ключи от квартир, а позже на порог не пустили якобы из-за того, что в домах нет электричества. И вот, наконец, началось реальное заселение новых многоэтажек в микрорайоне «Береке». Аким Петропавловска Серик Мухамедиев заверил, что все 600 очередников получат квартиры в шести новых домах. Увы, жилье редко сдают без строительных недоделок. Вот и на этот раз неожиданно порвался кабель – электричество исчезло, лифты остановились, газа и горячей воды нет. В этой связи Серик Мухамедиев извинился перед новоселами, которые раньше других, еще в декабре, получили ключи, а заехать в свои квартиры так и не смогли... #жилье #Петропавловск #ЖКХ #ОСИ #отопление #новостройка #качество жилья