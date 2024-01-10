Холодный дом

Жильцы дома по улице Жамбыла, 38 написали обращение в связи с тем, что их дом остался без отопления по причине аварии, причем не в первый раз…

«Вчера у нас опять авария, – указывается в обращении. – В итоге весь дом, а это 192 квартиры, остался без отопления. За всю ночь на наши обращения не приехала аварийка, поэтому сами пытались ремонтировать. Совсем недавно не было горячей воды и отопления в одном из подъездов. До нас нет никому дела! Летом во время дождей протекает крыша. Зимой окна промерзают, из них дует. Есть квартиры, в которых треснули рамы и стеклопакеты. Полы надо заливать заново, они разрушаются и превращаются в песок. При этом люди платят за ипотеку. Много семей с детьми-инвалидами. Пишем письма, а в ответ приходят отписки, ничего не меняется…»

12-этажный дом по улице Жамбыла, 38 высится в новом микрорайоне «Жас өркен». Уже два года его обитатели живут в стрессовом состоянии. Хорошо, когда за окном оттепель, и очень плохо в 30-градусные морозы.

– У меня квартира ипотечная, получила по программе «Бақытты отбасы», – сообщает жительница дома Наталья Николайчик. – Вначале радовалась и благодарила за то, что государство помогает мне и моему ребенку с инвалидностью. Но потом столкнулась с трудностями. Четыре раза окна ремонтировала. В морозы на них лед. От стен идет жуткий холод, в щели дует. Я много жалоб написала, но толку нет.

Магжан Байсеитова живет на 12-м этаже и боится вспоминать время, когда в доме не работали лифты.

– Часто не бывает горячей воды. Крыша протекает. Все, что можно было заменить, мы уже заменили, а комфорта все равно нет, – сокрушается Магжан.

Старший по подъезду Александр Боборыкин напомнил о том, что строительство дома началось в 2016–2017 годах и затянулось на несколько лет, за это время сменилось несколько подрядчиков, но итог все равно унылый.

«Устранение разрушенной кладки облицовочного кирпича дома, ремонт мягкой кровли крыши, стыков и швов запланированы на весну 2023 года, – писали из городского акимата в прошлом году. – Касательно дефектов в канализационных системах и колодцах, необлагороженного двора, остекления балконов направлена досудебная претензия о надлежащем исполнении взятых на себя обязательств по договору. В случае неисполнения досудебной претензии в указанный срок отдел строительства оставляет за собой право обратиться с исковым заявлением в суд для принудительного исполнения».

– 2023 год закончился, а проблемы нашего дома так и не решились, – печально констатирует Наталья Николайчик.

Жители боятся, что местный исполнительный орган подготовит документы для передачи дома с баланса отдела ЖКХ на баланс ОСИ, и тогда все расходы по незавершенным строительным работам лягут на плечи собственников квартир.

Между тем в пресс-службе АО «Севказэнерго» заверили, что дом снабжается теплом в нормальном режиме, что на входе температура теплоносителя составляет 72 градуса, а на выходе – 56.

Комментируя ситуацию, пресс-служба городского акимата перечислила подрядчиков, отметив при этом, что со вторым из них акимат судится, рассчитывая заставить его устранить недоделки, однако судебного решения все еще нет. Правда, местные теп­лоэнергетики уже пообещали устранить неисправность в доме в течение двух дней.

Тем временем началось фактическое, а не фиктивное заселение новоселов в другие новые дома Петропавловска. Еще до Нового года некоторым очередникам с помпой вручили ключи от квартир, а позже на порог не пустили якобы из-за того, что в домах нет электричества. И вот, наконец, началось реальное заселение новых многоэтажек в микрорайо­не «Береке».

Аким Петропавловска Серик ­Мухамедиев заверил, что все 600 очередников получат квартиры в шести новых домах. Увы, жилье редко сдают без строи­тельных недоделок. Вот и на этот раз неожиданно порвался кабель – электричество исчезло, лифты остановились, газа и горячей воды нет.

В этой связи Серик Мухамедиев извинился перед новоселами, которые раньше других, еще в декабре, получили ключи, а заехать в свои квартиры так и не смогли...