И народ накормить, и прибыль получить

Представители крупнейших отраслевых ассоциаций и союзов собрались в столице, чтобы обсудить и выработать согласованную позицию по основным проблемным вопросам развития агропромышленного комплекса и сельских территорий Казахстана.

– Глобальная пандемия коронавируса показала особую значимость агропромышленного комплекса для повышения устойчивого развития национальных экономик и государств в целом. Наряду с обеспечением гос­безопасности речь идет и о повышении доходов населения, и о борьбе с безработицей. В этих условиях у нашего аграрного сектора появляется реальная возможность стать настоящим драйвером. Вместе с тем в отрас­ли есть множество проблем, которые требуют решения. В первую очередь это повышение эффективности производства, увеличение производитель­ности труда, – отметил председатель Народно-демократической пат­риотической партии «Ауыл» Али Бектаев, открывая заседание «круглого стола».

Низкая доходность в сельском хозяйстве, по его словам, ведет к оттоку населения в города, усиливая давление на городскую инфраструктуру.

– Решение актуальных проб­лем сельскохозяйственных производителей и жителей села требует новых системных подходов, направленных на совершенствование системы государственной и негосударственной поддержки аграриев и других участников агропромышленного комплекса, – подчеркнул Али Бектаев.

В основу концепции развития АПК будет заложен принцип обеспечения стабильной рентабельности бизнеса и управления рисками в сельском хозяйстве.

По словам председателя Союза картофелеводов и овощеводов Казахстана Кайрата Бисетаева, программа должна быть простой и понятной, то есть строиться «снизу вверх» и отталкиваться от конкретных запросов сельхозпроизводителей в регионах. Разрабатывается она по принципу Плана нации «100 конкретных шагов».

Главная задача аграриев – накормить население страны по доступным ценам. И вот здесь, к сожалению, часто возникает конфликт интересов с бизнесом.

– Наша госпрограмма развития агропромышленного комплекса в первую очередь должна исходить из обеспечения рентабельности бизнеса. Необходимо снижение затрат за счет новых технологий. Предстоит наладить механизм предоставления инвестиционных субсидий. Всегда нужен баланс между стремлением бизнеса получать прибыль и обязанностью государства сохранять приемлемые цены для населения. Для снятия подобного противоречия хорошо подходят прямые государственные субсидии на произведенную аграриями продукцию, – заметил президент Ассоциации яичных производителей Казахстана Максим Божко.

К сожалению, такие выплаты на покупку, к примеру, гербицидов и удобрений недоступны многим крестьянским хозяйствам ввиду отсутствия у них ликвидного залога. Правильным будет выдавать подобные субсидии и льготные кредиты под залог будущей продукции, считает Максим Божко.

Немало вопросов вызывает и порядок выплаты при страховых случаях. Поставить агробизнес на грань выживания могут и различного рода запреты на экспорт продукции.

– Много лет мы пытаемся развить мясное птицеводство, но по-прежнему 50% мяса птицы импортируется. Причины – отсутствие инвестиционных субсидий, недобросовестная конкуренция со стороны иностранных производителей, в последнее время для них даже отменили таможенные пошлины. В этом случае исправить ситуацию смогут только прямые субсидии, – подчеркнул Максим Божко.

Между тем в нашей стране отменили субсидирование производства яиц. В результате в нынешнем году объем выпуска сократился на 8%, а цена выросла на треть. Получили, что называется, обратный эффект.

Председатель Ассоциации кредитных товариществ Альмира Сагатова в свою очередь уточнила, что финансирование аграрного сектора РК составило 4,5%, в то время как в России на эти цели направили 7%, а в Беларуси – 18%.

Только 1,8% от общей суммы кредитов (на 1 января 2020 года) приходится на сельское хозяйство (на 1 января 2019-го – 3,7%). Львиную долю кредитов получили крупные агроформирования. Таким образом, сельское хозяйство нашей страны серьезно недофинансировано. Дефицит финансирования, по разным данным, превышает 47 млрд долларов, добавила Альмира Сагатова.

Большая часть капитальных вложений – порядка 73% – финансируется за счет собственных средств предприятий. Решить проблему может развитие сис­темы кредитных товариществ как институтов регионального развития, на основе которых можно строить кооперативную систему фермерского кредита.

Доступ к финансам можно увеличить за счет понятности риска и экономической доступности страхования.

– Ежегодная господдержка не менее 250 миллиардов тенге может быть нивелирована рисками засухи, болезней, поэтому важно запретить субсидирование получателей без страховой защиты. Средняя годовая потребность на страхование базовых рисков составляет 40 миллиардов тенге, – отметил председатель Ассоциации агрострахования Серик Ибраев.

Чтобы риски кредиторов и страховщиков свести на нет, важно также открыть реестры землевладельцев, которые нерационально используют земельные ресурсы.

Иными словами, спикеры отметили, что концепция предлагает финансовые средства направлять на сохранение долгосрочной кредитоспособности предприятий. Это обеспечит уверенность кредитным организациям и инвес­торам. Миллиардные бюджеты будут использоваться эффективнее, рентабельность бизнеса в АПК улучшится.

Рыночные инструменты регулирования ценообразования должны заменить административные запреты и ограничения.

Как отметил президент ассоциации «Союз зернопереработчиков Казахстана» Евгений Ган, назрела необходимость перехода от декларативной заботы о социально уязвимых слоях населения к реальной заботе о них – к адрес­ной продовольственной помощи. Такая реформа – прекращение контролирования цен для всех категорий граждан, в том числе и обеспеченных, позволит только в хлебопечении и зернопереработке получить дополнительно 60–80 млрд тенге ежегодно, а также избежать потерь от административных запретов, как, например, при ограничении на экспорт зерна в 2020 году (потери в 11 млрд тенге), при запрете на экспорт шкур в 2019-м (потери в 10 млрд тенге), при запрете на экспорт скота (потери в 30 млрд тенге в год).

По словам генерального директора ОИПЮЛ «Мясной союз Казахстана» Максута Бакти­баева, фискальные инструменты для стимулирования отрасли зависят от формы собственности, размера земельных наделов, а не от типа производства, что является искажающим и сдерживающим фактором.

– Единый аграрный налог, исчисляемый с гектара и зависящий только от продуктивности земли, призван обеспечить эффективное ее использование и единый режим для всех. Он будет поступать в местный бюджет и также ставит целью устранение дисбаланса в обеспечении сел инфраструктурой, – считает он.

Существующая система гос­поддержки и фискальная политика не стимулируют агробизнес участвовать в развитии сельских территорий. Средний и крупный агробизнес, который оказывал и продолжает оказывать поддерж­ку жизнедеятельности села, может участвовать и в софинансировании совместных с местными органами проектов по развитию сельских территорий. Для этого необходимо разработать стимулирующие меры.

– Развивать сельские территории нужно по принципу обеспечения доступа к полноценной инфраструктуре опорного села (школы, больницы, досуг) на расстоянии не более 25 километров по твердому дорожному покрытию от базового села сельхозпроизводителя. Этот принцип обеспечил развитие фермерства и освоение территорий в США, Канаде и Австралии, – добавил Нурлан Оспанов, председатель Зернового союза Казахстана.

Участники заседания также затронули проблему входа на рынок новых фермеров. В нас­тоящее время 2–3 года занимает процедура открытия новой фермы. Создание типовых ферм в регионах с привлечением СПК и последующая продажа готового бизнеса через аукцион, по их словам, ускорит вхождение новых игроков.