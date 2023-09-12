И сквер от бизнес-леди

…В сквере Жубана Молдагалиева с самого утра звучит музыка, пестреют наряды артистов, которые песнями и танцами поднимают настроение прохожих. Тут же развернулась выставка лучших работ юных уральцев, в том числе и воспитанников художественной школы им. Сакена Гумарова. Любовь к малой родине и природе, интерес к истории и традициям переданы яркими красками и разнообразными материалами.

Рядом на аллеях сквера – макеты исторических зданий, выполненные учителями технологии, графики, изобразительного искусства и черчения. Ротонда, дом купца Ванюшина, мечеть, областной краеведческий музей – эти памятники истории и архитектуры большинство узнает, не читая табличек, сопровождающих макеты. Картины выставлены и у здания областной филармонии, где уральцы и гости города собрались на торжественное мероприятие.

На уральском Арбате тоже многолюдно. Здесь проходят ярмарки – выставки производителей продуктов питания «Сапалы өнiм-2023» и «Акжайык – город мастеров». На прилавках – кондитерские, хлебобулочные, колбасные изделия, молочная продукция, а также изготовленные ремесленниками сувениры, одежда, игрушки, ювелирные украшения и многое другое. Все это можно примерить, попробовать и обязательно купить.

Оригинальный подарок родному городу преподнес­ли члены Совета деловых женщин, обустроив в центре города сквер. Главным его украшением стала скульп­тура. Словно выточенная из серебра, женщина сидит на гранитной глыбе. На коленях – ноутбук, взгляд мечтательный и одухотворенный направлен ввысь, туда, куда вот-вот вспорхнет с ее руки птица.

«Выпуская птицу счастья в небо, иди по жизни смело, дочь степей, получая в награду за свои дела благодарность от народа» – таков примерный перевод стихов, украсивших скульптуру. Их написал известный поэт, тележурналист Мунайдар Балмолда.

Автор монумента – местный художник и скульптор, член Союза художников Ергали Бекешев. Над этой работой он трудился полгода.

Особая притягательность скульптуры – в тумаре. Как задумано, прикасаясь к нему, каждый может получить вдохновение на новые свершения, заряд положительной энергии, которыми щедро делятся предпринимательницы.

Как отметила руководитель областного Совета деловых женщин Ляна Турсынова, это первый сквер в республике, обустроенный на собственные средства членов СДЖ. К слову, Ляна Алексеевна – одна из тех, кому в эти дни присвоено звание почетного гражданина города Уральска.

Предпринимательницы призвали горожан вносить посильный вклад, чтобы родной Уральск сохранил статус самого зеленого города, был стильным, комфортным и прогрессивным.

Еще одним подарком горожанам стала песня «Туған қалам – Орал». Стихи для нее написал Мунайдар Балмолда, музыку – Ербол Акбасов, видео­сопровождение подготовил Наурыз Халит. И новая пес­ня вполне может стать неофициальным гимном Уральска.

Всего в Уральске к Дню города прошло около 40 мероприятий. На их организацию и проведение из городского бюджета выделено 10,2 млн тенге, в том числе 3 млн тенге – на праздничный салют. Финалом празднования стал концерт с участием звезд казахстанской эстрады, местных артистов и творческих коллективов. В рамках концертной программы состоя­лась церемония награждения победителей конкурсов «Зеленый город», «Лучший по профессии», «Лучшие фото- и видеоролик».