Ученые вывели новый отечественный сорт картофеля

Он отличается высокой урожайностью и устойчивостью к ряду заболеваний

Фото с сата Министерства науки и высшего образования

В Казахстане выведен новый сорт картофеля «Айтхожин». Он отличается высокой урожайностью и устойчивостью к ряду заболеваний, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Министерство науки и высшего образования

Новый сорт стал результатом совместной работы ученых Казахского научно-исследовательского института плодоовощеводства и Института молекулярной биологии и биохимии им. М.А.Айтхожина.

Сорт «Айтхожин» относится к группе раннеспелых высокоурожайных сортов. Его урожайность достигает 35 тонн с гектара. Клубни желтого цвета, округло-овальной формы, с небольшим количеством мелких глазков. Мякоть желтая, при разрезании не темнеет. Содержание крахмала составляет 14,1-18,3%, витамина С – 21,1-24,3 мг%.

Одной из важных особенностей сорта является устойчивость к вирусу X картофеля (PVX). Кроме того, сорт отличается относительной устойчивостью к альтернариозу и фузариозному увяданию. Эти характеристики повышают его производственный потенциал и создают возможности для выращивания в условиях Казахстана.

Название «Айтхожин» также имеет особое значение. Оно выбрано в знак уважения к научному наследию выдающегося ученого, академика Мурата Абеновича Айтхожина, внесшего значительный вклад в становление молекулярной биологии в Казахстане.

В настоящее время для ученых следующий важный этап – представить сорт «Айтхожин» на государственное сортоиспытание и провести необходимые процедуры для его правовой охраны в качестве селекционного достижения.