Правила разработаны, впереди работа

С положениями регламента палаты коллег ознакомила депутат, член Комитета по конституционному законодательству, судебной системе и правоохранительным органам Снежанна Имашева.

– Проект регламента формирует полноценную процедурную основу деятельности Курултая. Его значение заключается не просто в установлении внутреннего распорядка. Регламент создает условия прежде всего для профессионального, последовательного и содержательного рассмотрения законопроектов. Именно такой подход позволит Курултаю в полной мере реализовать свою конституционную роль высшего представительного органа Республики Казахстан, осущест­вляющего законодательную власть, – пояснила депутат.

Согласно новым правилам законотворческого процесса, рассмотрение проектов законов будет проходить в трех чтениях. Исключение составляют законы о ратификации или денонсации международного договора – они рассматриваются в двух чтениях. В первом чтении обсуждаются цели, задачи, основные положения и возможные социально-экономические, правовые и иные последствия принятия закона. После первого чтения проводится детальная работа над поправками. Во втором чтении рассматриваются поправки, внесенные в рабочую группу или головной комитет. Третье чтение завершает законодательную процедуру. На этой стадии рассматриваются только те поправки, которые направлены на приведение проекта закона в соответствие с Конституцией и иным законодательством республики.

Регламент предполагает, что поправки в законопроекты могут вносить депутаты, комитеты и фракции. Предусмат­ривается также специальный порядок рассмотрения предложений Правительства к документам, уже находящимся в работе: комитет должен их рассмотреть и по итогам принять решение включать в сравнительную таблицу или нет. При этом проект закона может быть отозван субъектом законодательной инициативы на любой стадии рассмотрения.

Как отметила Снежанна Имашева, значительный блок регламента посвящен взаимодействию Курултая с Конституционным судом, Правительством и Қазақстан Халық Кеңесі, включая процедуры рассмотрения вопросов, определенных Конституцией и законами. Важным инструментом парламентского контроля остается правительственный час, а ответ на депутатский запрос по требованию депутата может быть оглашен непосредственно на заседании Курултая с возможностью задать вопросы и провести обсуждение.

Кроме того, регламент оговаривает статус большинства и оппозиции. Оппозиция вправе не менее одного раза за сессию инициировать проведение слушаний и не менее двух раз определять повестку дня правительственного часа, предусмотрено также представительство оппозиции в руководстве постоянных комитетов.

Снежанна Имашева подчеркнула, что одновременно с правами для депутатов закрепляется и ответственность:

– Регламент предусматривает меры в случаях систематического отсутствия без уважительных причин, передачи своего голоса другому депутату, а также нарушения правил депутатской этики. Таким образом, депутатский мандат рассматривается не только как совокупность прав, но и как обязанность лично и добросовестно участвовать в деятельности Курултая.

Для обеспечения открытости регламентом предусмотрены стенографирование и видеозапись заседаний, слушаний и правительственных часов с размещением материалов на интернет-ресурсе Курултая. Отдельно регулируется международное сотрудничество, деятельность парламентских делегаций и взаимодействие с парламентами иностранных государств и международными организациями.

Завершая заседание, депутаты озвучили первые депутатские запросы. Почти все они сформированы из вопросов, которые казахстанцы поднимали в ходе летней избирательной кампании.

Фракция партии «Әділет» в лице Екатерины Смышляевой обратилась к министру промышленности и строительства с запросом по итогам летнего проекта «Біздің қала» и Республиканского форума по управлению жилищным фондом, где было собрано порядка двухсот наказов от жителей. Депутат перечислила ключевые проблемы отрасли – от разрыва между ответственностью председателей ОСИ и реальными полномочиями собственников до сложностей с перерегистрацией КСК, отсутствия единой цифровой среды управления домами, разнобоя в банковских процедурах и нехватки кадров в жилищных отделах акиматов. Фракция предложила Правительству ревизию действующих правил, автоматизацию смены данных при переизбрании председателей, запуск бесплатного цифрового сервиса с модулем голосования, единый банковский стандарт и расширение программ льготного кредитования капремонта.

Депутат Юрий Ли поднял тему нелегального кредитования на примере платформы Alem Credit, которая без лицензии выдает займы через сети дропперов и незаконно собирает биометрию заемщиков. По его словам, реальная ставка по таким займам в разы превышает официально установленный порог, а при взыскании долгов применяются методы психологического давления.

– Перед нами признаки массовой нелегальной финансовой деятельности, – заявил депутат, отметив, что, несмотря на материалы, переданные в Генпрокуратуру, МВД и АФМ, реклама платформы продолжается. Фракция ДПК «Ақ жол» попросила Правительство взять вопрос на контроль.

Асхат Рахимжанов от фракции ОСДП обратил внимание на массовое ухудшение качества бензина АИ-95 и АИ-98: по данным Комитета технического регулирования и метрологии, в 2026 году выявлены факты подмены топлива, а автовладельцы несут расходы на ремонт от 200 до 600 тысяч тенге. Фракция предложила ввести внезапные проверки на АЗС, сквозную цифровую прослеживаемость топлива с QR-кодом, персональную ответственность каждого звена цепочки поставок, публичный реестр нарушений и упрощенный механизм компенсации ущерба пострадавшим водителям.

Вопрос внедрения ИИ-скрининга рака легкого – заболевания, которое ежегодно уносит жизни более трех тысяч казахстанцев, поднял депутат Сергей Пономарев. Он напомнил, что готовая система ранней диагностики, созданная еще в 2023 году на грант Всемирного банка и интегрированная с 200 медорганизациями, так и не была запущена, хотя это обещание закреплено в предвыборной программе «Әділет». Депутат попросил установить причины задержки, дать независимую оценку технологий и определить сроки запуска проекта.

После заседания депутаты провели брифинг для журналистов. Заместитель председателя Курултая Дания Еспаева рассказала о новых правилах депутатской этики. По ее словам, нарушением будут считаться необоснованные замечания в адрес выступающих, а также оскорбления, задевающие честь и достоинство депутатов или других лиц. Требования этики распространяются не только на заседания Курултая, но и на поведение депутатов вне его стен, а в общении со СМИ депутаты обязаны предоставлять только проверенную информацию.

– Просто говорить, что вот там что-то не выполняется, или какие-то факты приводить, и при этом они не являются достоверными – это тоже будет являться нарушением депутатской этики, – отметила Дания Еспаева.

Для рассмотрения обращений о нарушениях создадут Совет по депутатской этике, регламент которого был принят накануне. Документ предусматривает несколько видов взысканий – от порицания и обязательства публичного извинения до запрета выступать на одном или трех заседаниях, удаления с заседания и лишения однодневной заработной платы. При этом окончательное решение по обращению принимает не сам совет, а сессия Курултая.

Дания Еспаева отметила, что нынешний состав Курултая обновился примерно на 70–80 процентов, поэтому совет будет не только рассматривать нарушения, но и вести разъяснительную работу с депутатами.

Депутат Константин Петров сообщил, что за каждым депутатом Курултая закрепят определенный регион, куда он будет выезжать как минимум дважды за сессию – с начала сентября по конец июня.

– В самом Регламенте Курултая в 8 статье прописано, что как минимум два выезда в регионы должны быть в течение сессии, – пояснил Константин Петров.

Распределение депутатов по регионам партии определяют самостоятельно, эта информация будет открыта для населения. Во время поездок депутаты будут проводить личные приемы граждан и встречи с трудовыми коллективами.

Он также рассказал о создании портала, объединяющего обращения избирателей, поступившие в ходе предвыборной агитации, и о том, что работа с избирателями продолжится и в межсессионный период – с июля по август, за исключением месяца отпуска.

– Мы очень хорошо понимаем, что на нас сейчас возложена достаточно большая ответственность, и примем все усилия, чтобы оправдать доверие своих избирателей, – подчеркнул депутат.