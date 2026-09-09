ИИ подскажет, где поливать и удобрять

Она основана на технологии искусственного интеллекта и компьютерного зрения. Сначала проводится съемка поля с помощью дрона, оснащенного мультиспект­ральной камерой, которая дает картинку в инфракрасном диапазоне. Затем программа анализирует полученные данные и делает выводы о состоянии сельхозугодий.

– Наш дрон делает множество маленьких снимков, которые мы потом собираем в четыре больших цифровых ортофотоплана, – объясняет один из разработчиков цифрового сервиса Михаил Мухаметов. – Это точный фотографический план местности с географической привязкой к координатам, причем в хорошем разрешении. Почему именно четыре? По количеству спектральных каналов, в числе которых невидимый, красный, инфракрасный и зеленый. Программа сочетает эти ортофотопланы, накладывает друг на друга и выявляет определенные закономерности. Так можно определить содержание азота или углерода в почве.

Благодаря компьютерному зрению можно провести диагностику не только почвы, но и растительнос­ти: например, посчитать количество всходов или увидеть, в каком месте их больше, а в каком – меньше. Собрав все необходимые данные, ИИ дает полную картину состояния обследованных сельхозугодий. На основе этой информации формируется отчет с рекомендациями по поливу и внесению удобрений только на те участки, где это необходимо. Такой подход позволяет экономить ресурсы, не распыляя их на те территории, где они не требуются.

Надо сказать, что разработчики уже протестировали свой цифровой помощник в реальных условиях. Они обследовали два поля в Абайском районе, засеянные картофелем и зерновыми. Полученные данные о состоя­нии почвы сравнили с результатами лабораторных анализов. Совпадение оказалось достаточно точным.

– Существуют разные способы определения состава почвы, – говорит Михаил Мухаметов. – Один из самых точных – лабораторный анализ, когда берут пробы земли с разных участков поля и изучают их. На тестовом поле было проведено такое исследование. Мы сравнили его результаты с нашими, и получилось, что мы хорошо попадали в диагностический порядок величин. Точность составила около 90%.

Цифровой помощник для крестьянских хозяйств разработала команда из трех технарей – студента и выпускников Карагандинского технического университета им. А. Сагинова. Сейчас вуз оказывает им содействие. Он помог стартаперам принять участие в конкурсе на грантовое финансирование и получить поддержку в размере 3 млн тенге. На эти деньги разработчики купили беспилотник с мультиспектральной камерой и продолжают улучшать свою интеллектуальную систему.

– Сейчас мы работаем над совершенствованием ГИС-системы. Это компьютерная технология для сбора, хранения и показа географических данных на электронных картах, – продолжает мой собеседник. – Мы хотим добиться того, чтобы владелец крестьянского хозяйства, заходя в нашу ГИС-систему, мог видеть свое поле и получать максимально полную аналитику по нему. Текущая задача – улучшить формат выдачи информации для фермеров.

Цифровым помощником уже заинтересовались местные фермеры. Они предоставляют свои поля для тестовых испытаний с перспективой дальнейшего сотрудничества. Такой вариант устраивает стартаперов. Они надеются, что в скором времени смогут монетизировать свой проект.

– Карагандинский регион – промышленный, но мы решили сделать ставку на сельское хозяйство, потому что в целом в Казахстане оно неплохо развито. Мы – один из крупных импортеров пшеницы, – рассуждает стартапер. – При этом уровень агротехнологий у нас низкий. Мы хотим исправить ситуацию и внести цифровые инновации в сельское хозяйство. Считаю, это принесет отрасли большую пользу.

Добавим, что карагандинский стартап участвовал в отборе международной программы инноваций в сфере чистых технологий в 2025 году и вошел в число 50 лучших в Казахстане.